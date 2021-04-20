СМИ: Проект футбольной Суперлиги отменён
Об этом сообщило издание talkSPORT со ссылкой на свои источники.
Фото EPA / ТАСС
Как пишет издание talkSPORT, проект Суперлиги прекратил своё существование. Официального заявления ещё не было.
🚨 BREAKING: The European Super League is OFF. #awlfc [talksport]— Anfield Watch (@AnfieldWatch) April 20, 2021
Ранее стало известно, что 12 клубов экстренно собрались для того, чтобы обсудить роспуск Суперлиги.
Напомним, 12 европейских топ-клубов поддержали создание новой Суперлиги, которая должна была стать альтернативой Лиге чемпионов. УЕФА, ФИФА, ряд европейских лиг, включая РПЛ, выступили против этого.
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