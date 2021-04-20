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Категорий: 18

СМИ: Проект футбольной Суперлиги отменён

Об этом сообщило издание talkSPORT со ссылкой на свои источники.

20 апреля 2021, 18:58

Фото EPA / ТАСС

Как пишет издание talkSPORT, проект Суперлиги прекратил своё существование. Официального заявления ещё не было.

Ранее стало известно, что 12 клубов экстренно собрались для того, чтобы обсудить роспуск Суперлиги.

Напомним, 12 европейских топ-клубов поддержали создание новой Суперлиги, которая должна была стать альтернативой Лиге чемпионов. УЕФА, ФИФА, ряд европейских лиг, включая РПЛ, выступили против этого.

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Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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