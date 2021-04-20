"К чёрту Суперлигу": "Челси" готовит документы для выхода из нового турнира

"Челси" готовит документы для выхода из Суперлиги. Видео Twitter / Miguel Delaney / 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗

Лондонский "Челси" уже готовит документы для выхода из только что созданной Суперлиги. Об этом сообщил журналист Би-би-си Дэн Роан.

"Насколько я понимаю, сейчас "Челси" готовит документацию для запроса выхода", — написал Роан в "Твиттере".

Фанаты синих после объявления о том, что клуб станет одним из участников нового турнира, устроили забастовку. Чтобы успокоить, к ним вышел даже легенда клуба, ныне технический советник Петр Чех. Он обратился к болельщикам с фразой: "Я знаю! Дайте нам время".

Сами же поклонники футбола бурно отреагировали на новости о выходе команды из Суперлиги, они кричали: "К чёрту Переса (Флорентино Перес, президент мадридского "Реала" и Суперлиги. — Прим. Лайфа)!" и скандировали название своего клуба.

По данным The Sun, примеру "Челси" может последовать и "Манчестер Сити", который также готовит документы для выхода из турнира.

Напомним, о создании футбольной Суперлиги было объявлено 19 апреля. В неё вошло 12 команд — "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", "Барселона", "Атлетико" и "Реал", "Милан", "Интер" и "Ювентус". Футбольный мир выступил резко против этого. Так президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что игроки этих клубов не смогут участвовать на чемпионатах Европы и мира, а глава РПЛ Сергей Прядкин заметил, что сама идея противоречит базовым ценностям футбола. УЕФА также уточнил, что участники Суперлиги будут исключены из полуфиналов Лиги чемпионов (а это сразу три клуба из четырёх), однако Флорентино Перес успокоил всех, заверив, что подобного не произойдёт. Против также высказались сами футболисты озвученных команд, уточнив, что они были не в курсе происходящего.

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