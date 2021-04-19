Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Тоттенхэм" уволил Жозе Моуринью из-за новой Суперлиги

У руля "шпор" он находился с ноября 2019 года, а в ближайшее воскресенье его команде предстоит сыграть в финале Кубка английской лиги.

19 апреля 2021, 09:54

Фото © TASS / PA Wire

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью был уволен со своего поста, сообщает журналист издания The Athletic Дэвид Орнштейн.

Это вам не бумагу пинать. Моуринью занялся действительно важным делом во время карантина

Это вам не бумагу пинать. Моуринью занялся действительно важным делом во время карантина

В то же время, как сообщает журналист Тревор Азул, это произошло из-за создания новой Суперлиги. Моуринью яро выступил против этого и отказался выводить игроков на утреннюю тренировку.

Моуринью отомстил бывшей, Клопп опозорился, а Овечкин принёс удачу "Динамо". Вся жара еврофутбола

Моуринью отомстил бывшей, Клопп опозорился, а Овечкин принёс удачу "Динамо". Вся жара еврофутбола

Добавим, что португальский специалист возглавил "Тоттенхэм" в ноябре 2019 года. В текущем сезоне чемпионата Англии команда идёт на седьмом месте, а в ближайшее воскресенье её ждёт финал Кубка лиги, в котором "шпоры" сыграют против "Манчестер Сити".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1