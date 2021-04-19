"Тоттенхэм" уволил Жозе Моуринью из-за новой Суперлиги

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью был уволен со своего поста, сообщает журналист издания The Athletic Дэвид Орнштейн.

В то же время, как сообщает журналист Тревор Азул, это произошло из-за создания новой Суперлиги. Моуринью яро выступил против этого и отказался выводить игроков на утреннюю тренировку.

Добавим, что португальский специалист возглавил "Тоттенхэм" в ноябре 2019 года. В текущем сезоне чемпионата Англии команда идёт на седьмом месте, а в ближайшее воскресенье её ждёт финал Кубка лиги, в котором "шпоры" сыграют против "Манчестер Сити".

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