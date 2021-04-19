Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Трое российских альпинистов пропали без вести в Гималаях

Операция по поиску Сергея Кондрашкина, Александра Лутхокина и Дмитрия Синёва начнётся утром.

19 апреля 2021, 01:06
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Группа из трёх российских альпинистов пропала без вести в Гималаях. Как сообщает портал Russian Climb в "Твиттере", спортсмены перестали выходить на связь в районе горного массива Аннапурна в Непале.

Журналисты называют имена пропавших: Сергей Кондрашкин, Александр Лутхокин и Дмитрий Синёв. Остальные подробности ситуации вокруг россиян пока не известны. На поиски спортсменов спасатели отправятся утром. Операцию по розыску альпинистов планируется вести в том числе с воздуха.

Эверест оказался выше, чем предполагалось

Эверест оказался выше, чем предполагалось

Ранее Лайф писал о том, что ведутся поиски двух солдат, пропавших без вести после крушения вертолёта в Перу.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1