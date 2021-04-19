Трое российских альпинистов пропали без вести в Гималаях

Группа из трёх российских альпинистов пропала без вести в Гималаях. Как сообщает портал Russian Climb в "Твиттере", спортсмены перестали выходить на связь в районе горного массива Аннапурна в Непале.

Журналисты называют имена пропавших: Сергей Кондрашкин, Александр Лутхокин и Дмитрий Синёв. Остальные подробности ситуации вокруг россиян пока не известны. На поиски спортсменов спасатели отправятся утром. Операцию по розыску альпинистов планируется вести в том числе с воздуха.