Трое российских альпинистов пропали без вести в Гималаях
Операция по поиску Сергея Кондрашкина, Александра Лутхокина и Дмитрия Синёва начнётся утром.
Фото © Pixabay
Группа из трёх российских альпинистов пропала без вести в Гималаях. Как сообщает портал Russian Climb в "Твиттере", спортсмены перестали выходить на связь в районе горного массива Аннапурна в Непале.
#Annapurna Rescue. Russians Sergey, Dmitry and Alexander are missing. The heli search is planning for morning— Russianclimb (@russianclimb) April 18, 2021
Журналисты называют имена пропавших: Сергей Кондрашкин, Александр Лутхокин и Дмитрий Синёв. Остальные подробности ситуации вокруг россиян пока не известны. На поиски спортсменов спасатели отправятся утром. Операцию по розыску альпинистов планируется вести в том числе с воздуха.
Ранее Лайф писал о том, что ведутся поиски двух солдат, пропавших без вести после крушения вертолёта в Перу.
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