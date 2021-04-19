"Вы что, вообще?" Немцы пришли в ярость из-за заявления Украины об ответственности Германии

Немецкие читатели с негодованием отреагировали на интервью посла Украины в Берлине Андрея Мельника изданию Welt am Sonntag, в котором тот возложил на ФРГ ответственность за вступление страны в НАТО. Статья спровоцировала активный отклик читателей в комментариях. Многие считают, что Германии необходимо решать собственные проблемы, а не разбираться с чужими.

"У нас никакой особой ответственности нет... Это была огромная ошибка, что наше правительство (особенно [президент Франк-Вальтер] Штайнмайер) вмешалось в это дело. Пожалуйста, никогда, никогда больше [не вмешивайтесь], это не наше дело, нам там делать нечего, кроме того, у нас есть огромный ворох собственных проблем", — написал пользователь Paul S.

"Это довольно заметно, теперь уже во второй раз, что украинские политики и дипломаты считают, что могут требовать от Германии активного курса против России. Некоторое время назад было требование, что Германия должна отправить военные корабли в Чёрное море, а теперь возникло ещё одно требование — чтобы Германия играла "лидирующую роль" в борьбе с Россией. Вы что, вообще?" — задался вопросом Meinungshaber.

"Я не понимаю, почему Германия должна играть здесь роль лидера. Не могу понять обоснование, и слышать о нём я тоже больше не могу", — заявил Heinz S.

"В первую очередь Германия должна заботиться о собственных проблемах!" — выразил мнение Thorsten L.

"Лично я считаю, что Германии следует больше воздерживаться и решать наконец свои собственные проблемы внутри страны", — добавила Evita.

Другая часть читателей была возмущена воспоминаниями о прошлом Германии и долгах страны за него.

"Смешно, что Украина хочет в ЕС. Конечно, лишь для того, чтобы выкачивать финансовые ресурсы. Политическая сфера коррумпирована, поэтому можно легко вычислить, где окажутся деньги… Мы должны держаться подальше от этого конфликта. Если я ещё услышу упоминание о нацистском прошлом Германии, то моё терпение лопнет", — написал Till Z.

Как уже писал Лайф, Мельник призвал Германию добиться вступления его страны в НАТО как можно скорее и без всяких условий из-за исторической ответственности, которую ФРГ несёт перед украинцами. Как утверждает посол, Берлин должен взять на себя ведущую роль в данном процессе. Мельник также обратился к Правительству Германии с просьбой оказать большую поддержку Киеву, в частности предупредить Россию о "болезненных последствиях" в случае "вторжения" на Украину.

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