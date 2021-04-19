Трамп призвал Байдена не увязывать вывод войск из Афганистана с 11 сентября

Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал своего преемника Джо Байдена за решение завершить вывод войск из Афганистана к 11 сентября. Миллиардер призвал главу Белого дома ускорить возвращение американских солдат домой.

"Выход из Афганистана — это замечательная и позитивная вещь. Я планировал уйти 1 мая, и мы должны держаться как можно ближе к этому графику", — говорится в заявлении экс-президента США.

Трамп назвал две причины против использования 11 сентября как даты вывода американских войск из Афганистана. Первая заключается в том, что контингент США находится в исламской республике "на протяжении слишком большого периода времени". Он напомнил, что во время своего президентства обеспечил возможность более быстрого вывода войск, сократив размещённый в Афганистане контингент с 16 тысяч до менее чем двух тысяч. Помимо этого благодаря ему в США вернули оборудование стоимостью в миллиарды долларов.

Вторая же причина, по словам Трампа, заключается в том, что 11 сентября является датой, которая ассоциируется с крайне трагическими событиями для США: в этот день 20 лет назад был совершён самый крупный и один из самых известных в истории человечества терактов. Политик призвал Байдена помнить и чтить эту дату в знак уважения ко всем, кто погиб в тот день.

Ранее президент США Джо Байден также подтвердил решение начать вывод войск из Афганистана 1 мая. По словам главы Белого дома, все военные выйдут из этой страны к 11 сентября этого года. Вслед за США о выводе из Афганистана своих военных заявило НАТО. Военные силы покинут эту страну в течение нескольких месяцев.

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