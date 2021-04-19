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Трамп призвал Байдена не увязывать вывод войск из Афганистана с 11 сентября

Одна из причин того — в этот день 20 лет назад был совершён самый крупный и один из самых известных в истории человечества терактов.

19 апреля 2021, 00:03
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/DonaldTrump/?__tn__=kC-R&eid=ARCuaQbLV0QcX3Wii8o6O37qdKF4k9gfsxdWdF8EoepxFtW44sdQs5LatvqhwMLOku7P-9p4YTxaM87I&hc_ref=ARTWmFXmsKQ61KLL4DbHvw22uXz4EyB9EMQO8FkpibRv7UX4T_4QTRXE4LSWM45nD5E&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDWVqwrwxhYa6UNDGfp5eVrXMKJsogBYP9tB_KaDFL7IReTNMjyGClXkUM7fATaOfhhINY_nYPn5BeWs1eHGnV2pi0uT0bS16INQtjSf_h57pqH_7cdiZWRPtYa4kDbGcrzPv17uGzNzAhHpsKlaqloU7iFc7KvqYp5p6ZYpNVrzf5VocsgwTAoP5OEESkMGqbdCeMTW4-JTrR9QYpwvWsAcofsi1XZIVKUh88UbcC7nBQKaG_I0rUEo_iLqmSHKyFvsDUFkGYIE8JmeRvWvGg1oXbMKNT_3PcsbzzkN2ALBT-hKrsvfmNzf1PRWIYUg31eujgIspXM2mzpW8OJ" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Donald J. Trump</a></p>

Фото © Facebook / Donald J. Trump

Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал своего преемника Джо Байдена за решение завершить вывод войск из Афганистана к 11 сентября. Миллиардер призвал главу Белого дома ускорить возвращение американских солдат домой.

"Выход из Афганистана — это замечательная и позитивная вещь. Я планировал уйти 1 мая, и мы должны держаться как можно ближе к этому графику", — говорится в заявлении экс-президента США.

Трамп назвал две причины против использования 11 сентября как даты вывода американских войск из Афганистана. Первая заключается в том, что контингент США находится в исламской республике "на протяжении слишком большого периода времени". Он напомнил, что во время своего президентства обеспечил возможность более быстрого вывода войск, сократив размещённый в Афганистане контингент с 16 тысяч до менее чем двух тысяч. Помимо этого благодаря ему в США вернули оборудование стоимостью в миллиарды долларов.

Вторая же причина, по словам Трампа, заключается в том, что 11 сентября является датой, которая ассоциируется с крайне трагическими событиями для США: в этот день 20 лет назад был совершён самый крупный и один из самых известных в истории человечества терактов. Политик призвал Байдена помнить и чтить эту дату в знак уважения ко всем, кто погиб в тот день.

Байден пошёл против Пентагона в решении о выводе войск из Афганистана

Байден пошёл против Пентагона в решении о выводе войск из Афганистана

Ранее президент США Джо Байден также подтвердил решение начать вывод войск из Афганистана 1 мая. По словам главы Белого дома, все военные выйдут из этой страны к 11 сентября этого года. Вслед за США о выводе из Афганистана своих военных заявило НАТО. Военные силы покинут эту страну в течение нескольких месяцев.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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