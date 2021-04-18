Врачи раскрыли смертельную опасность парацетамола
Даже небольшая передозировка этого популярного лекарства грозит серьёзными проблемами.
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Популярное обезболивающее — парацетамол — обладает рядом побочных эффектов и может представлять смертельную опасность. Спровоцировать проблемы со здоровьем может даже небольшая передозировка, пишет Express со ссылкой на экспертов Национальной службы здравоохранения Великобритании.
Самые частые признаки интоксикации — тошнота и рвота. Обычно они появляются в первые часа два. Но возможно, что эти побочные эффекты говорят о повреждении печени. Иногда, отмечают британские врачи, признаками гепатотоксикации являются сонливость, желтуха и боли в правой части живота.
Действие парацетамола заключается в блокировании циклооксигеназы в центральной нервной системе. Он воздействует на центры боли и терморегуляции.
Напоминаем, что бесконтрольное применение любых лекарств может привести к серьёзным последствиям для здоровья. Так, к примеру, антибиотики могут выработать у микробов в организме определённую устойчивость, что сильно усложнит дальнейшее лечение пациента.
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