Врачи раскрыли смертельную опасность парацетамола

Популярное обезболивающее — парацетамол — обладает рядом побочных эффектов и может представлять смертельную опасность. Спровоцировать проблемы со здоровьем может даже небольшая передозировка, пишет Express со ссылкой на экспертов Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Самые частые признаки интоксикации — тошнота и рвота. Обычно они появляются в первые часа два. Но возможно, что эти побочные эффекты говорят о повреждении печени. Иногда, отмечают британские врачи, признаками гепатотоксикации являются сонливость, желтуха и боли в правой части живота.

Действие парацетамола заключается в блокировании циклооксигеназы в центральной нервной системе. Он воздействует на центры боли и терморегуляции.

Напоминаем, что бесконтрольное применение любых лекарств может привести к серьёзным последствиям для здоровья. Так, к примеру, антибиотики могут выработать у микробов в организме определённую устойчивость, что сильно усложнит дальнейшее лечение пациента.

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