Похороны принца Филиппа посмотрело в два раза меньше зрителей, чем прощание с леди Ди

Похороны супруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа в стране по телевидению посмотрело более чем в два раза меньше людей по сравнению с церемонией прощания с принцессой Дианой в 1997 году. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на медиаметрические исследования.

Так, за похоронами принца Филиппа в прямом эфире наблюдало 13,6 миллиона жителей Соединённого Королевства. Из них 11 миллионов следили за мероприятием по Би-би-си, 2,1 миллиона — по телеканалу ITV, а 450 тысяч — по телеканалу Sky News.

Рекорд по просмотрам подобных мероприятий в Великобритании поставили похороны принцессы Дианы в 1997 году, которые собрали у телевизоров около 31 миллиона человек. За церемонией прощания с матерью Её Величества Елизаветой Боуз-Лайон в 2002 году наблюдало чуть более 10 миллионов телезрителей. Также уточняется, что похороны герцога Эдинбургского Филиппа посмотрело в прямом эфире примерно такое же число британцев, что и свадьбу принца Гарри и Меган Маркл в 2018 году.

Ранее Лайф писал о том, что полуголая экоактивистка чуть не сорвала похороны британского принца Филиппа.

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