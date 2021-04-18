Отец президента Туркмении умер в возрасте 88 лет
Глава государства назвал его своим идеалом и жизненным университетом.
Фото © Государственное информационное агентство Туркмении
Отец президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова — Мяликгулы Бердымухамедов — скончался в возрасте 88 лет. Печальное известие сообщает Государственное информационное агентство страны.
"Жизненный путь моего дорогого кумира для меня пример, его великий образ — мой идеал, мой жизненный университет", — прокомментировал смерть отца Гурбангулы Бердымухамедов телеканалу "Алтын Асыр".
Мяликгулы Бердымухамедов родился 12 августа 1932 года в селе Бирлешик-1 Геоктепинского этрапа. Сначала он работал библиотекарем, затем стал учителем начальных классов, а с 1958 года служил в органах внутренних дел. В 1982 году Бердымухамедов вышел в отставку в звании подполковника МВД, но продолжил преподавательскую деятельность.
Ранее на 100-м году жизни скончался муж Елизаветы II принц Филипп, эта новость пришла 9 апреля. В феврале этого года герцог Эдинбургский из-за недомогания попал в больницу, где перенёс процедуру на сердце. Телеграмму с соболезнованиями королеве направил президент России Владимир Путин. А позднее стало известно последнее предсмертное желание принца Филиппа.
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