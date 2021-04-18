Отец президента Туркмении умер в возрасте 88 лет

"Жизненный путь моего дорогого кумира для меня пример, его великий образ — мой идеал, мой жизненный университет", — прокомментировал смерть отца Гурбангулы Бердымухамедов телеканалу "Алтын Асыр".

Мяликгулы Бердымухамедов родился 12 августа 1932 года в селе Бирлешик-1 Геоктепинского этрапа. Сначала он работал библиотекарем, затем стал учителем начальных классов, а с 1958 года служил в органах внутренних дел. В 1982 году Бердымухамедов вышел в отставку в звании подполковника МВД, но продолжил преподавательскую деятельность.