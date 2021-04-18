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Накопленный за пандемию запас нефти в мировых хранилищах оказался почти исчерпан

Согласно прогнозам финансистов, топливо в условиях дефицита может подорожать.

18 апреля 2021, 22:02
<p>Фото @pixabay</p>

Фото @pixabay

Избыток запасов нефти, накопленный за период пандемии коронавируса, уже практически истощён, заявили Международное энергетическое агентство (МЭА) и экономисты компании Citigroup.

"Коммерческие запасы в странах ОЭСР уже вернулись к среднему уровню за последние пять лет", подчеркнула аналитик Citigroup по рынку сырья Эда Морзе в беседе с агентством Bloomberg.

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На низкий топливный спрос повлияли массовые ограничения того периода, связанные с пандемией, экономическая активность была замедлена. По данным на конец февраля, резервуары развитых государств содержали менее 1/5 дополнительных запасов, накопленных в 2020 году. В США запасы в хранилищах тоже практически иссякли: общий резерв здесь сократился до 1,28 млрд баррелей. На прошлой неделе запасы топлива на Восточном побережье США упали до самого низкого уровня за последние 30 лет. И только Китай продолжает создавать постоянный резерв.

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"Избыточные запасы, которые ещё остаются, сейчас находятся в основном в Китае, который продолжает создавать свой постоянный запас топлива", — отмечает эксперт.

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Во время кризиса топливо размещали в танкерах, поскольку в наземных хранилищах места не хватало. Теперь объёмы хранимого в море топлива тоже резко снизились. В Citigroup прогнозируют, что во втором полугодии 2021 года по мере восстановления спроса запасы нефти продолжат сокращаться на 2,2 миллиона баррелей в сутки, в результате чего нефть марки Brent может подорожать до 74 долларов или даже выше.

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Снижение запасов последовало за восстановлением спроса на топливо и ростом цен. Нефть Brent завершила торги 16 апреля на уровне $66,7 за баррель. Россия, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК на 10% снизили производство и только в начале апреля впервые в 2021 году договорились начать увеличение объёмов добычи — в мае, июне и июле.

Так, в первые два месяца нефтедобыча увеличится на 350 тысяч баррелей в сутки, в июле — на 450 тысяч баррелей. Ранее министры стран ОПЕК+ намеревались сохранить квоту, но потом резко сменили решение. Инициатором этого выступила Саудовская Аравия. Отмечается, что Россия согласилась с решением повысить уровень нефтедобычи.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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