Петербурженка поссорилась с матерью из-за наркотиков и изрезала ножом сына-школьника

Вечером 18 апреля в доме на Южном шоссе в Санкт-Петербурге 28-летняя женщина ранила ножом своего сына-школьника после ссоры с матерью из-за наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

"В полицию Фрунзенского района поступило сообщение о том, что по Южному шоссе в квартире дома 55/5 слышны крики. На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские. В квартире находились 48-летняя женщина, её 28-летняя дочь и девятилетний мальчик с ножевым ранением руки", — уточнили в ведомстве.

По данным следствия, мать обвинила дочь в употреблении наркотиков. После чего девушка вооружилась ножом и набросилась на женщину. Последняя побежала за помощью к соседям, а её взбешённая дочь накинулась на своего девятилетнего сына.

Полицейские задержали буйную женщину, ребёнка передали медикам. Жизни мальчика ничего не угрожает. После медосвидетельствования его мать доставили в отдел полиции.

Ранее Лайф писал о том, что мужчина обезглавил жену во время ссоры и ранил себя ножом.

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