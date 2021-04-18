В посольстве Чехии в России останется всего пять дипломатов

После выдворения из страны 20 чешских дипломатов в штате посольства республики в Москве останется всего пять сотрудников. Об этом сообщил глава международного департамента администрации президента Чехии Рудольф Йиндрак.

"Останется там [в посольстве Чехии в РФ] пять дипломатов. Люди, которые должны выехать, никакие не агенты [чешских спецслужб]. На то, чтобы они покинули [Россию], им предоставлено 24 часа", – сказал журналистам Йиндрак.

Он посетовал, что российским дипломатом на выезд из страны дали 48 часов. Также Йиндрак выразил возмущение тем, что Москва решила выдворить из страны на два сотрудника больше, чем Прага. Он также уточнил, что Россия объявила персонами нон грата практически всех сотрудники политического отдела посольства Чехии. За ними в Москву вылетит спецборт ВВС Чехии.

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