В посольстве Чехии в России останется всего пять дипломатов
Прага выразила возмущение тем, что Москва выдворяет из страны на два сотрудника больше, чем она.
Фото © Посольство Чешской Республики в Москве
После выдворения из страны 20 чешских дипломатов в штате посольства республики в Москве останется всего пять сотрудников. Об этом сообщил глава международного департамента администрации президента Чехии Рудольф Йиндрак.
"Останется там [в посольстве Чехии в РФ] пять дипломатов. Люди, которые должны выехать, никакие не агенты [чешских спецслужб]. На то, чтобы они покинули [Россию], им предоставлено 24 часа", – сказал журналистам Йиндрак.
Он посетовал, что российским дипломатом на выезд из страны дали 48 часов. Также Йиндрак выразил возмущение тем, что Москва решила выдворить из страны на два сотрудника больше, чем Прага. Он также уточнил, что Россия объявила персонами нон грата практически всех сотрудники политического отдела посольства Чехии. За ними в Москву вылетит спецборт ВВС Чехии.
Напомним, ранее стало известно, что Чехия высылает 18 российских дипломатов. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Также Чехия объявила в розыск двух россиян — обвиняемых Британией в отравлении Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова. Однако затем Прага опровергла связь между розыском и высылкой дипломатов РФ. В российском МИДе назвали действия Чехии фокусами.
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