Чехия отвергла связь между розыском Петрова и Боширова с высылкой дипломатов РФ
Следственные действия в отношении россиян вызваны расследованием "обстоятельств серьёзного преступления".
Фото © ТАСС / Zuma
Полиция Чехии отказалась подтвердить связь между розыском двух граждан РФ — Александра Петрова и Руслана Боширова — и высылкой из страны 18 российских дипломатов.
"Я не могу ничего сообщить вам о возможности связи между этими делами, так же и как-либо прокомментировать их", — заявила РИА "Новости" сотрудник пресс-центра чешской полиции.
Между тем в сообщении ведомства говорится, что Петрова и Боширова разыскивают в связи с расследованием "обстоятельств серьёзного преступления".
Ранее стало известно, что Чехия высылает 18 российских дипломатов. Сотрудников дипмиссии обвиняют в работе на спецслужбы. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш утверждает, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.
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