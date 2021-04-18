Чехия отвергла связь между розыском Петрова и Боширова с высылкой дипломатов РФ

Полиция Чехии отказалась подтвердить связь между розыском двух граждан РФ — Александра Петрова и Руслана Боширова — и высылкой из страны 18 российских дипломатов.

"Я не могу ничего сообщить вам о возможности связи между этими делами, так же и как-либо прокомментировать их", — заявила РИА "Новости" сотрудник пресс-центра чешской полиции.

Между тем в сообщении ведомства говорится, что Петрова и Боширова разыскивают в связи с расследованием "обстоятельств серьёзного преступления".

Ранее стало известно, что Чехия высылает 18 российских дипломатов. Сотрудников дипмиссии обвиняют в работе на спецслужбы. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш утверждает, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

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