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Регион
Опубликовано 17 апреля 2021, 23:29

Amazon отменила выход игры по мотивам "Властелина колец"

Фото © "Кинопоиск" / Властелин колец: Братство кольца

Фото © "Кинопоиск" / Властелин колец: Братство кольца

Виной всему стал конфликт между компанией и холдингом Tencent из-за условий контракта о совместном сотрудничестве.

Корпорация Amazon заявила, что масштабная MMORPG по вселенной "Властелина колец" так и не выйдет в свет. Онлайн-игра, основанная на фэнтезийном сериале, была заявлена в 2019 году. Но, как сообщает Bloomberg, у компании возникли разногласия с новым партнёром.

Изначально Amazon Game Studios договаривалась о сотрудничестве с китайской Leyou Technologies Holdings Ltd., которая впоследствии была куплена конгломератом Tencent. Условия пришлось пересматривать. Итоговые переговоры по контракту зашли в тупик. Представитель Amazon рассказал, что в настоящее время они не смогли обеспечить условия для продолжения работы над этой игрой. Команда, работавшая над тайтлом, будет переведена на другие проекты.

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"Нам нравится IP "Властелин колец", и мы разочарованы тем, что не представим эту игру покупателям", — заявил представитель компании из Сиэтла.

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Тем временем киностудия Amazon завершила работу над созданием сериала "Властелин колец". Ранее Лайф писал, что, возможно, он станет самым дорогим в истории. Почти полмиллиарда долларов уйдёт на производство только первого сезона. Власти Новой Зеландии, где проходили съёмки, назвали эти цифры фантастикой.

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Арина Родионова
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