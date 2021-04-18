Amazon отменила выход игры по мотивам "Властелина колец"

Виной всему стал конфликт между компанией и холдингом Tencent из-за условий контракта о совместном сотрудничестве.

Корпорация Amazon заявила, что масштабная MMORPG по вселенной "Властелина колец" так и не выйдет в свет. Онлайн-игра, основанная на фэнтезийном сериале, была заявлена в 2019 году. Но, как сообщает Bloomberg, у компании возникли разногласия с новым партнёром.

Изначально Amazon Game Studios договаривалась о сотрудничестве с китайской Leyou Technologies Holdings Ltd., которая впоследствии была куплена конгломератом Tencent. Условия пришлось пересматривать. Итоговые переговоры по контракту зашли в тупик. Представитель Amazon рассказал, что в настоящее время они не смогли обеспечить условия для продолжения работы над этой игрой. Команда, работавшая над тайтлом, будет переведена на другие проекты.