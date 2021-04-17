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Один человек погиб в результате стрельбы в торговом центре в Небраске

Злоумышленнику удалось сбежать с места происшествия, его ищут.

17 апреля 2021, 23:21
<p>Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Фото © ТАСС / ЕРА

Известно об одном погибшем в результате стрельбы в городе Омаха (штат Небраска), об этом сообщается на сайте местного полицейского управления.

По информации источника, мужчина устроил обстрел на первом этаже одного из торговых центров. Злоумышленнику удалось ранить двух человек. Пострадавших доставили в больницу, один из госпитализированных скончался. Подозреваемый сбежал с места преступления, полиция ведёт его поиски.

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Ранее Лайф писал о том, что восемь человек погибли при стрельбе в офисе FedEx в Индианаполисе.

Авторы
Юлия Коновалова

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