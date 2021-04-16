Восемь человек погибли при стрельбе в офисе FedEx в Индианаполисе
Несколько человек были госпитализированы с различными травмами.
Фото © WRTV
Восемь человек погибли при стрельбе в офисе FedEx в Индианаполисе. Видео © Twitter / Mykal McEldowney
Восемь человек погибли в результате стрельбы в офисе почтовой компании FedEx в американском Индианаполисе. Об этом сообщила представитель местной полиции Джини Кук, передаёт телеканал WRTV.
Несколько человек были госпитализированы с различными травмами, подробности о повреждениях не раскрываются. Также на месте инцидента правоохранители обнаружили тело подозреваемого, который, предварительно, свёл счёты с жизнью. Его мотивы пока не известны, ведётся расследование.
Напомним, неизвестный открыл стрельбу в городском складском отделении почтовой компании FedEx, сообщалось о нескольких раненых.
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