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Восемь человек погибли при стрельбе в офисе FedEx в Индианаполисе

Несколько человек были госпитализированы с различными травмами.

16 апреля 2021, 07:36

Фото © WRTV

Восемь человек погибли при стрельбе в офисе FedEx в Индианаполисе. Видео © Twitter / Mykal McEldowney

Восемь человек погибли в результате стрельбы в офисе почтовой компании FedEx в американском Индианаполисе. Об этом сообщила представитель местной полиции Джини Кук, передаёт телеканал WRTV.

Несколько человек были госпитализированы с различными травмами, подробности о повреждениях не раскрываются. Также на месте инцидента правоохранители обнаружили тело подозреваемого, который, предварительно, свёл счёты с жизнью. Его мотивы пока не известны, ведётся расследование.

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Напомним, неизвестный открыл стрельбу в городском складском отделении почтовой компании FedEx, сообщалось о нескольких раненых.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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