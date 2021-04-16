Восемь человек погибли при стрельбе в офисе FedEx в Индианаполисе. Видео © Twitter / Mykal McEldowney

Восемь человек погибли в результате стрельбы в офисе почтовой компании FedEx в американском Индианаполисе. Об этом сообщила представитель местной полиции Джини Кук, передаёт телеканал WRTV .

Несколько человек были госпитализированы с различными травмами, подробности о повреждениях не раскрываются. Также на месте инцидента правоохранители обнаружили тело подозреваемого, который, предварительно, свёл счёты с жизнью. Его мотивы пока не известны, ведётся расследование.