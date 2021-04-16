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"Остановили войны": Шойгу объяснил, за что получил звание Героя России

Министр отметил, что о возможном награждении он впервые услышал от президента перед парадом 9 Мая.

16 апреля 2021, 07:26
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<p>Сергей Шойгу. Фото © <a href="https://function.mil.ru/news_page/person/more.htm?id=12354311@egNews" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобороны РФ</a></p>

Сергей Шойгу. Фото © Минобороны РФ

Звание Героя России нынешний глава Минобороны Сергей Шойгу получил в 1999 году. Это произошло после событий на Кавказе, рассказал сам министр.

"Было несколько операций. Первая из них была в 1992 году, она действительно была первая в этой части, это в Южной Осетии. Остановка войны, создание и введение миротворческих сил, разведение враждующих сторон, разминирование. Ну много там сопутствующих было вещей", — приводит его слова kp.ru.

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В это же время, отметил Шойгу, проходили ещё несколько вооружённых конфликтов: Грузия воевала с Южной Осетией и Абхазией, а также между Молдавией и Приднестровьем.

"Тогда остановили эти войны. Впервые услышал о присвоении звания Героя, когда мы стояли перед парадом 9 Мая, проходил Борис Николаевич [Ельцин]. И говорит: "Надо дать Героя", — добавил Шойгу.

Он отметил, что с того момента до получения награды прошло пять лет.

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Ранее Лайф сообщал, что Сергей Шойгу отменил приказ своего предшественника Анатолия Сердюкова "О рассекречивании архивных документов Красной армии и Военно-морского флота за период Великой Отечественной войны". В Минобороны пояснили, что это связано с существенным расширением списка военных документов для рассекречивания.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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