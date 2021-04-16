Греф — о новых санкциях США: Не приведут к серьёзным негативным последствиям

Новые антироссийские санкции США, которые в том числе затрагивают госдолг, не приведут к серьёзным негативным последствиям для экономики РФ. Таким мнением поделился глава Сбербанка Герман Греф.

"Сегодняшние санкции не приведут к серьёзным негативным последствиям для нас. Мы всегда соотносим программу заимствований с нашими возможностями, и вне зависимости от того, как будет складываться ситуация на внешних рынках, мы сможем её выполнить", — сказал Греф.

Он добавил, что ситуация складывается более оптимистично, в том числе для бюджета, поэтому пока не видно больших проблем. Глава Сбербанка также напомнил, что санкции против России введены почти по всем направлениям и государство научилось быстро адаптироваться к таким условиям.

По словам Грефа, если бы США наложили санкции на весь госдолг, не только на новый, то это были бы действия против их собственных инвесторов, так как возникла бы паника и зарубежные вкладчики стали бы распродавать бумаги. А российские инвесторы в таком случае смогли бы купить их с большой скидкой.

Как рассказывал Лайф, 15 апреля Белый дом объявил о новых санкциях против Москвы. Так, ограничения коснутся шести российских технологических компаний, 32 физических лиц и организаций, кроме того, США высылают часть сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. Также Штаты запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.

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