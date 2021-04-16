Панарин уходит от Овечкина: очередной дубль и передача Хлебушка упрочили его лидерство среди русских бомбардиров НХЛ

Нападающий клуба "Нью-Йорк Рейнджерс", а также лучший бомбардир среди российских хоккеистов в текущем сезоне НХЛ Артемий Панарин пополнил свою личную копилку очередными баллами. В победном домашнем матче регулярного чемпионата против "Нью-Джерси Дэвилз" (4:0) Хлебушек забросил две шайбы и отдал голевую передачу, заработав три очка за игру.

На седьмой минуте стартового периода Артемий ассистировал Райану Линдгрену, сделав счёт в матче 2:0. А спустя пять минут россиянин отличился сам, завершив атаку два в одного.

Artemi Panarin with a blast of a slapper, potting the one-timer to make it 3-0 Rangers!#NYR pic.twitter.com/fAVF95fPCO — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) April 16, 2021

В середине второго периода Райан Строум воспользовался замешательством в рядах "дьволов" у собственных ворот и помог Панарину оформить 15-й гол в сезоне.

Panarin again! Artemi Panarin slams home the beautiful feed across! Rangers up 4!#NYR pic.twitter.com/aI7ZDS9owf — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) April 16, 2021

За 32 матча регулярки Артемий выбил 46 (15+31) очков, показав лучший результат среди россиян, принимающих участие в нынешнем сезоне. И это при том, что нападающему пришлось часть игр чемпионата пропустить из-за истории о нанесении побоев латвийской девушке, в которых Панарина обвинил его бывший тренер Андрей Назаров. Вторым среди русских бомбардиров идёт Алекс Овечкин — 39 (22+17) личных баллов, третьим — Павел Бучневич, у которого 37 (16+21) очков. Не отпускает далеко более опытных соотечественников и новобранец лиги Кирилл Капризов. Молодой "дикарь" в дебютном чемпионате забросил 16 шайб и отдал 19 результативных передач (35 очков).

"Рейнджерс", одержав вторую подряд победу, с 48 баллами расположился на пятом месте Восточного дивизиона. От четёртой строчки, дающей право сыграть в плей-офф Кубка Стэнли, парней с Бродвея отделяют четыре очка. Для "Дэвилз" это поражение стало четвёртым кряду. Команда Линди Раффа занимает предпоследнее, седьмое место в дивизионе (34 очка).

Соперники вновь встретятся на ньюйоркском льду 17 апреля.

Регулярный чемпионат НХЛ

"Рейнджерс" — "Дэвилз" — 4:0 (3:0; 1:0; 0:0)

"Даллас" — "Коламбус" — 4:1 (0:1; 2:0; 2:0)

"Бостон" — "Айлендерс" — 4:1 (2:0; 0:1; 2:0)

"Вашингтон" — "Баффало" — 2:5 (1:1; 1:3; 0:1)

"Каролина" — "Нэшвилл — 4:1 (1:0; 2:0; 1:1)

"Питтсбург" — "Филадельфия" — 1:2 Б (0:0; 1:0; 0:1; 0:0; 1:2)

"Тампа" — "Флорида" — 3:2 ОТ (0:1; 1:0; 1:1; 1:0)

"Детройт" — "Чикаго" — 4:1 (0:1; 3:0; 1:0)

"Торонто" — "Виннипег" — 2:5 (1:3; 1:0; 0:2)

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