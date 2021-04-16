"Удары в голову — это больно": Костя Цзю призвал Поветкина завершить карьеру
По мнению известного боксёра, Русский Витязь уже не голоден в спортивном плане и не имеет прежней мотивации.
Александр Поветкин и Константин Цзю. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю объяснил, почему считает, что Александру Поветкину стоит задуматься над завершением спортивной карьеры. По его словам, у Русского Витязя уже нет мотивации для выхода в ринг.
"А зачем ему продолжать? Удары в голову — это больно. Хватит. Зачем ему это? Есть мотивация у него? Я просто её не вижу у него, я сам был на его месте. Очень сложно подниматься с пятой точки, когда у тебя всё есть. Когда у тебя всё хорошо и ты не голоден. А Саша уже не голодный", — приводит слова Цзю портал News.ru.
Ранее Лайф рассказывал, что Поветкин проиграл Уайту в главном реванше года. В четвёртом раунде тот провёл мощную атаку, и россиянин оказался на ринге за 40 секунд до гонга. В итоге судья принял решение остановить бой, что означало поражение для российского бойца. Позже было опубликовано видео решающего момента поединка. При этом Уайт заявил о готовности провести третий бой с Поветкиным, а вот промоутер Андрей Рябинский сообщил, что будет уговаривать россиянина завершить карьеру.
Напомним, что в первом поединке между Поветкиным и Уайтом в 2020 году победу одержал Русский Витязь после того, как сумел эффектно нокаутировать британца.
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