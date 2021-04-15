Не опозорить Фёдора Емельяненко: русского чемпиона Bellator ждёт новый вызов

28-летний россиянин Вадим Немков встречался с 36-летним афроамериканцем Филом Дэвисом в ноябре 2018-го. Довольно вязкий бой завершился победой протеже Фёдора Емельяненко раздельным решением судей. После этого Немков провёл ещё два успешных боя, которые в итоге привели его к чемпионству в промоушене. Победная серия россиянина на данный момент составляет семь поединков, среди которых особняком стоит фееричный успех в схватке с Райаном Бэйдером. Однако по-настоящему заявить о себе миру староосколец сможет в случае победы в Гран-при — учитывая, какие большие имена отобраны для участия в нём.

Фил Дэвис после осечки в бою с Вадимом одержал две досрочные победы над Лиамом Макгири и Карлом Альбректссоном, а также добился успеха судейским решением во встрече с ветераном Лиото Мачидой. Как показал сценарий первой встречи бойцов, Фил стал одним из самых сложных соперников в карьере Вадима. Дэвис очень силён физически, быстр и прекрасно обучен переводам и борьбе в партере.

Несомненно, Мистер Прекрасный способен доставить чемпиону кучу проблем, но всё же уровень и универсальность Немкова должны сыграть ключевую роль и предрешить исход встречи.

В ещё одном четвертьфинальном поединке Гран-при в Bellator дебютирует экс-чемпион лиги АСА (ранее АСВ) Довлетджан Ягшимурадов.

Боец из Туркменистана с 2016 года одержал восемь побед, став прекрасно известным в России и странах СНГ. По ту сторону океана о 31-летнем уроженце Ашхабада вряд ли что-то известно, но всё же отсутствие медийности и громкого бэкграунда не помешало Ягшимурадову занять своё место среди выдающихся бойцов современности. Сможет ли Довлетджан сполна воспользоваться своим шансом и войти в мировую элиту спорта?

Его соперником станет топовый бывший боец UFC Кори Андерсон, в чьём активе числятся победы над действующим чемпионом сильнейшей лиги Яном Блаховичем, Гловером Тейшейрой, Джонни Уокером и Мелвином Манхуфом. Несомненно, опыта у американца в разы больше, но на руку андердогу может сыграть его недооценка со стороны Кори. При других раскладах шансов на победу у Довлетджана немного…

В шоу примут участие ещё двое россиян. Старший брат Вадима Немкова Виктор дебютирует в Bellator крайне принципиальным поединком со шведом Карлом Альбректссоном.

— Хотел бы, чтобы мой брат выиграл этот поединок и доказал, что наша школа сильнее многих. У него уже выигрывал Валентин Молдавский. Я сделал выводы из своего поражения от него, претензий к сопернику у меня нет. Но мне нет смысла с ним драться и организовывать реванш, — отметил Вадим Немков на пресс-конференции. — Я стал чемпионом Bellator, а Карл успел за это время проиграть несколько боёв. И то поражение, которое было у меня в молодости, меня не тревожит.

В 2016 году Король взял вверх над младшим из Немковых в турнире Rizin в Японии, что можно назвать самым большим успехом в карьере 27-летнего скандинава. Виктор Немков три последних поединка провёл под баннером PFL, два из которых пришлись на схватки с соотечественниками из Дагестана. В бою с экс-чемпионом М-1 Рашидом Юсуповым староосколец продемонстрировал стопроцентный результат, а в бою с пятикратным чемпионом мира по ушу-саньда Бозигитом Атаевым была зафиксирована ничья.

Представитель воронежского ММА Грачик Бозинян проведёт в наступающую субботу свой второй бой в Bellator. Дебют у 25-летнего бойца оказался смазанным, Грачик раздельным решением судей уступил непобеждённому в ММА Остину Вандерфорду. Будущий оппонент Бозиняна — не хватающий звёзд с небес Демаркус Джексон. Довольно посредственный боец, которого гораздо более талантливый Грачик должен проходить "на раз".

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