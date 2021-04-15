Месси, космос и сборная России: Лайф пообщался с легендой мирового футбола Луишем Фигу

Имя Луиша Фигу поклонникам мирового футбола знакомо более чем хорошо. Его можно ненавидеть за переход из "Барселоны" в "Реал", но невозможно не любить за то, что он творил на поле. В коллекции Фигу — самые разные награды, особняком среди которых стоит "Золотой мяч", который ему вручили в 2000 году. Лайф пообщался с мировой легендой и выяснил, что Фигу думает про нашу сборную, Лео Месси и футбол в космосе.

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— Луиш, добро пожаловать в Россию! Недавно было "эль-классико": за кого переживали, за кого болели и как вам игра?

— Спасибо большое за приветствие! Я, конечно, смотрел этот матч по телевизору из-за ситуации с коронавирусом, сейчас всё не так, как раньше. Я думаю, это была большая игра, на другом стадионе и без фанатов это всё выглядело немного по-другому. Мне кажется, результат справедливый: "Реал" заслуженно победил. С учётом ничьей "Атлетико" борьба за титул становится более открытой. Сейчас три команды претендуют на победу в Ла Лиге, и я уверен, что "Реал" возьмёт трофей.

— Мадрид ("Реал". — Прим. Лайфа) — фаворит?

— Нет, они не фавориты, но я просто в этом уверен. Сейчас фаворит — "Атлетико Мадрид", пока что они на одно очко опережают преследователей.

— Продолжая про "классико", вы говорили, что Лионель Месси — один из футболистов, от игры которого можно испытать оргазм. Сейчас это так? И появился ли у вас новый игрок, от которого можно эти чувства испытать?

— Нет, это всё-таки разные чувства. Это была такая шутка (смеётся). Я думаю, Лео — великолепный игрок, один из лучших в истории футбола. Конечно, для бывшего футболиста это всегда наслаждение — наблюдать за его игрой.

— Что вы можете сказать о предстоящем чемпионате Европы и шансах сборной России? Вы неоднократно бывали в нашей стране, думаю, с нашим футболом знакомы. Какие у вас эмоции именно от нашей сборной?

— Я думаю, ваша сборная не главный претендент на победу на Евро, но это не значит, что Россия не может показать фантастическую игру. Очень важно, как ты начнёшь групповой этап. И если ты пройдёшь первого соперника, то может случиться абсолютно всё. Я думаю, теоретически фавориты на Евро — такие команды как: Франция, Португалия, Испания. Но аутсайдеры всегда могут преподнести сюрпризы.

Луиш Фигу. Фото © РБ

— Луиш, вы были иконой и национальным героем для Португалии. Кто бы мог быть таким сейчас для вашей страны, помимо Роналду? И кто мог бы стать главным футболистом мира, потому что эпоха Месси и Роналду уходит?

— Быть такой же иконой, достичь такого же уровня, как Криштиану, очень сложно. Потому что он один из лучших в истории. Португалия всегда растит великолепные таланты, шикарных молодых игроков, и вы можете видеть, что большая часть футболистов выступает в топ-клубах Европы. Я не знаю, могут ли они достичь уровня Криштиану, потому что это сложно. Но большая часть команды молода, с хорошими качествами. Я могу сказать о Бернарду Силве, о Тринкао из "Барселоны". Все они, если брать их по отдельности, очень хороши, но на таком уровне может играть, возможно, один за всю историю. Мы не можем сравнивать, потому что, когда вы начинаете сравнивать, кто-то всегда бывает хуже.

— Может, новый Фигу?

— Я уверен, все таланты, которые Португалия взращивает, могут продолжать развиваться, не сравнивать себя с игроками из прошлого или иными, потому что они другие. У них может быть прекрасная карьера на долгие годы. Если будут сохранять хорошую игру и будут ярыми до побед, всё может случиться.

Фото © РБ

— В России в апреле отмечают День космонавтики. В этом году — 60 лет первому полёту человека в космос. Вы человек, который знает футбол от и до. Скажите, возможно ли будет когда-нибудь сыграть в футбол в космосе?

— Я думаю, это будет сложно. В наше время происходит множество великих событий, и никогда не говори "нет". Я предпочитаю играть в футбол на траве, это более реально.

— Но вдруг вам скажут: Луиш, космос, завтра вылет, играем. Полетите?

— Мы можем предполагать множество разных вещей. Зависит от рисков (смеётся).

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