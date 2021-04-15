Стали известны полуфиналисты Лиги Европы
Решающий матч состоится 26 мая в польском Гданьске.
Фото © Facebook / Manchester United
Английские "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал", испанский "Вильярреал" и итальянская "Рома" стали полуфиналистами очередного розыгрыша Лиги Европы.
"Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" и во второй встрече оказался сильнее испанской "Гранады". После выездной победы 2:0 "красным дьяволам" хватало и гола Эдинсона Кавани для итоговой победы, однако в самом конце Хесус Вальехо отправил мяч в свои ворота.
А вот другому английскому клубу — "Арсеналу" — изначально было немного сложнее. После домашних 1:1 с чешской "Славией" его ждал непростой второй матч, в котором "канониры" сумели всё решить буквально за восемь минут, отправив сопернику три мяча. Голами отметились Пеле, Ляказетт и Сака. Ближе к концу встречи французский форвард оформил дубль и утвердил окончательный счёт — 4:0.
Продолжить начатое в первой игре сумели футболисты "Вильярреала", которые оставили за бортом турнира обидчиков "Краснодара" — загребское "Динамо". В домашнем матче "жёлтая субмарина" решила все вопросы ещё в первом тайме благодаря голам Алькасера и Жерара Морено. Хорваты на это ответили забитым мячом Оршича.
Самой напряжённой оказалась дуэль "Ромы" и "Аякса". Римляне сумели увезти победу из Амстердама в первом матче, забив два мяча. Подопечные Эрика тен Хага в ответной игре сумели забить в начале второго тайма — отличился Брайан Бробби, но этого было мало. Более того, Эдин Джеко чуть позже сравнял счёт в матче, чем окончательно и приговорил команду из Амстердама.
В полуфинале "Манчестер Юнайтед" встретится с "Ромой", а "Вильярреал" сыграет с "Арсеналом". Решающий матч турнира сыграют 26 мая в польском Гданьске.
Футбол. Интересное по теме
УЕФА отстранил российского арбитра на 90 дней от футбольной деятельности
сегодня в 14:06
"Дать мне две пули — все бы всадил в судью": Российский тренер сравнил арбитра с Гитлером и Наполеоном
сегодня в 13:50
Украинская футболистка грубо снесла соперницу возле штрафной, хотя успевала к мячу
сегодня в 11:05
Выбор редакции
Не опозорить Фёдора Емельяненко: русского чемпиона Bellator ждёт новый вызов
Месси, космос и сборная России: Лайф пообщался с легендой мирового футбола Луишем Фигу
"Авангард" обыграл "Ак Барс" в седьмом матче и вышел в финал Кубка Гагарина
"Не можем оставаться в прихожей": Зеленский призвал впустить Украину в НАТО и ЕС
Пугачёва впервые высказалась о песне Манижи для Евровидения
Комментариев: 0