Стали известны полуфиналисты Лиги Европы

Английские "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал", испанский "Вильярреал" и итальянская "Рома" стали полуфиналистами очередного розыгрыша Лиги Европы.

"Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" и во второй встрече оказался сильнее испанской "Гранады". После выездной победы 2:0 "красным дьяволам" хватало и гола Эдинсона Кавани для итоговой победы, однако в самом конце Хесус Вальехо отправил мяч в свои ворота.

А вот другому английскому клубу — "Арсеналу" — изначально было немного сложнее. После домашних 1:1 с чешской "Славией" его ждал непростой второй матч, в котором "канониры" сумели всё решить буквально за восемь минут, отправив сопернику три мяча. Голами отметились Пеле, Ляказетт и Сака. Ближе к концу встречи французский форвард оформил дубль и утвердил окончательный счёт — 4:0.

Продолжить начатое в первой игре сумели футболисты "Вильярреала", которые оставили за бортом турнира обидчиков "Краснодара" — загребское "Динамо". В домашнем матче "жёлтая субмарина" решила все вопросы ещё в первом тайме благодаря голам Алькасера и Жерара Морено. Хорваты на это ответили забитым мячом Оршича.

Самой напряжённой оказалась дуэль "Ромы" и "Аякса". Римляне сумели увезти победу из Амстердама в первом матче, забив два мяча. Подопечные Эрика тен Хага в ответной игре сумели забить в начале второго тайма — отличился Брайан Бробби, но этого было мало. Более того, Эдин Джеко чуть позже сравнял счёт в матче, чем окончательно и приговорил команду из Амстердама.

В полуфинале "Манчестер Юнайтед" встретится с "Ромой", а "Вильярреал" сыграет с "Арсеналом". Решающий матч турнира сыграют 26 мая в польском Гданьске.

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