"Реал" и "Манчестер Сити" вышли в полуфинал Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" на выезде сыграл вничью с "Ливерпулем" в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов — 0:0. Так как первая встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу сливочных, команда Зинедина Зидана выходит в следующую стадию.

В параллельном матче "Манчестер Сити" одержал волевую победу над дортмундской "Боруссией" со счётом 2:1. У английского клуба забили Рияд Махрез с пенальти и Фил Фоден. Автором единственного гола у немецкой команды стал Джуд Беллингем.

Первая игра завершилась с точно таким же результатом, что позволило подопечным Пепа Гвардиолы выйти в полуфинал.

Отметим, что первые полуфинальные матчи состоятся 27 апреля. "Реал" сыграет с "Челси", а "Ман Сити" сразится с ПСЖ.

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