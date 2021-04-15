В Евросоюзе исключили возможность санкций против госдолга России

В Евросоюзе не намерены вслед за США вводить санкции против суверенного долга России. Об этом заявил дипломатический источник ТАСС в постпредстве одного из государств ЕС.

"Вопрос о санкциях против госдолга России не стоит на повестке дня институтов ЕС, он сейчас не обсуждается, и ни одна страна ЕС не предлагала подобных мер", — приводит агентство слова своего источника.

Он отметил, что такие меры должны основываться на серьёзных причинах. Если США подозревают Россию в попытках повлиять на выборы, то у Евросоюза таких претензий нет. По словам собеседника агентства, должно случиться "нечто из ряда вон выходящее, чтобы ЕС пошёл на эту меру".

Как рассказывал Лайф, 15 апреля Белый дом объявил о новых санкциях против Москвы. Так, ограничения коснутся шести российских технологических компаний, 32 физических лиц и организаций, кроме того, США высылают часть сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. Также Штаты запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.

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