"Отойди от меня, я не буду терпеть!": В Москве таксист из бизнес-класса напал на пассажира — видео

В Москве таксист из бизнес-класса напал на пассажира. Видео © LIFE

В Москве водитель такси бизнес-класса устроил драку со своим пассажиром. По версии клиента, это случилось из-за ошибки в системе оплаты сервиса — с пассажира сняли деньги за поездку, а водитель их не получил. Видео потасовки оказалось в распоряжении Лайфа.

Как рассказал пассажир, он заказал автомобиль бизнес-класса на "Яндекс.Такси" для поездки с проспекта Мира в Одинцово. Поездку сервис оценил в 2600 рублей. Машина подъехала через пять минут. Проблемы начались при списании денег. У мужчины в приложении былb привязанs две банковские карты. На одной из них не было достаточной суммы денег для оплаты поездки. Пока пассажир менял способ оплаты, таксист начал нервничать и прекратил движение.

По словам молодого человека, как только способ оплаты поменялся, с пассажира сняли 2000 рублей. Ему пришло подтверждающее СМС: сервис снимает часть средств заранее. Однако водитель заподозрил пассажира в обмане. Он остановил машину и начал требовать с мужчины 600 рублей за две остановки, началась потасовка. Всё закончилось тем, что пассажир заскочил в автобус и уехал. Тем временем с него сняли ещё 700 рублей.

А в Санкт-Петербурге группа таксистов на машинах службы "Ситимобил" подралась с жителем Всеволожского района Ленобласти, его отцом и другом. Видео потасовки распространилось в соцсетях.

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