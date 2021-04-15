Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Отойди от меня, я не буду терпеть!": В Москве таксист из бизнес-класса напал на пассажира — видео

По словам клиента, причиной конфликта стала неразбериха в системе оплаты: у одного деньги списались, другому уведомление об этом не пришло.

15 апреля 2021, 22:13

Фото © LIFE

В Москве таксист из бизнес-класса напал на пассажира. Видео © LIFE

В Москве водитель такси бизнес-класса устроил драку со своим пассажиром. По версии клиента, это случилось из-за ошибки в системе оплаты сервиса — с пассажира сняли деньги за поездку, а водитель их не получил. Видео потасовки оказалось в распоряжении Лайфа.

Как рассказал пассажир, он заказал автомобиль бизнес-класса на "Яндекс.Такси" для поездки с проспекта Мира в Одинцово. Поездку сервис оценил в 2600 рублей. Машина подъехала через пять минут. Проблемы начались при списании денег. У мужчины в приложении былb привязанs две банковские карты. На одной из них не было достаточной суммы денег для оплаты поездки. Пока пассажир менял способ оплаты, таксист начал нервничать и прекратил движение.

В Воронеже пассажиры жестоко избили таксиста, но за него отомстили коллеги — видео

В Воронеже пассажиры жестоко избили таксиста, но за него отомстили коллеги — видео

По словам молодого человека, как только способ оплаты поменялся, с пассажира сняли 2000 рублей. Ему пришло подтверждающее СМС: сервис снимает часть средств заранее. Однако водитель заподозрил пассажира в обмане. Он остановил машину и начал требовать с мужчины 600 рублей за две остановки, началась потасовка. Всё закончилось тем, что пассажир заскочил в автобус и уехал. Тем временем с него сняли ещё 700 рублей.

А в Санкт-Петербурге группа таксистов на машинах службы "Ситимобил" подралась с жителем Всеволожского района Ленобласти, его отцом и другом. Видео потасовки распространилось в соцсетях.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"С какой бы стороны его скинуть": В Москве пьяный мужчина уснул на крыше чужого автомобиля — видео

сегодня в 19:49

"Иди сюда, мразь!" Сын экс-главы Северной Осетии избил сына Жириновского во Внуково — видео конфликта

13 апреля, 14:42

Пьяный нижегородец устроил стрельбу с балкона

сегодня в 19:38

Зеленский пригласил украинцев на отдых в Турцию вместо россиян

сегодня в 23:35

В Южной Корее решили запустить производство 650 миллионов доз "Спутника V"

сегодня в 23:30

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1