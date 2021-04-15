Пугачёва впервые высказалась о песне Манижи для Евровидения
Примадонна российской эстрады высоко оценила свою юную коллегу, а выбранную композицию сочла подходящей.
Фото © Кадр из видео на YouTube / Gazgolder
Песня Russian Woman исполнительницы Манижи как раз подходит для Евровидения. Таким мнением поделилась советская и российская эстрадная певица, народная артистка СССР Алла Пугачёва.
"Она (Манижа. — Прим. ред.) личность. Песня как раз для Евровидения", — отметила артистка в эфире YouTube-шоу "Музыкалити".
Пугачёва добавила, что на месте Манижи дополнила бы композицию некоторыми словами, касающимися образа русской женщины. По её мнению, фраза бы полностью соответствовала антуражу песенного конкурса.
"Я вообще начала бы с того, что "знаю, что я ничего не получу, но я русская женщина, плевала я на всё". Вот такой текст был бы замечательным", — пошутила Пугачёва.
Напомним, выбор Манижи в качестве представительницы России на Евровидении пришёлся по душе далеко не всем. Так, певица не понравилась Владимиру Жириновскому, Юрию Лозе, Виталию Милонову и критику Сергею Соседову. Вместе с тем после отбора артистка столкнулась с масштабной травлей в Сети. На неё даже пожаловались в СКР. В то же время холодный приём в России не мешает клипу Russian Woman быть в топе на официальном ютуб-канале Евровидения.
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