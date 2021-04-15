Пугачёва впервые высказалась о песне Манижи для Евровидения

Пугачёва добавила, что на месте Манижи дополнила бы композицию некоторыми словами, касающимися образа русской женщины. По её мнению, фраза бы полностью соответствовала антуражу песенного конкурса.

"Я вообще начала бы с того, что "знаю, что я ничего не получу, но я русская женщина, плевала я на всё". Вот такой текст был бы замечательным", — пошутила Пугачёва.