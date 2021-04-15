Бывший вице-президент США Пенс перенёс операцию на сердце
Во время процедуры врачи установили политику кардиостимулятор. Он сможет вернуться к работе через несколько дней.
Фото © ТАСС / Zuma
Бывшему вице-президенту Соединённых Штатов Майку Пенсу провели операцию на сердце, сообщает Fox News. По данным телеканала, ранее медики диагностировали у 61-летнего политика замедленное сердцебиение.
Отмечается, что во время операции врачи установили Пенсу кардиостимулятор. Как ожидается, экс-вице-президент Штатов сможет вернуться к своей повседневной деятельности через несколько дней.
Пенс занимал пост вице-президента страны при администрации Дональда Трампа с 2017 по 2021 год. С 2013-го по 2017-й он был губернатором американского штата Индиана.
Как сообщалось ранее, Трамп всерьёз рассматривает возможность участия в гонке за пост американского президента в 2024 году, но уже без Майка Пенса.
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