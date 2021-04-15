"Сложный вопрос": Байден допустил возможность новых санкций против "Северного потока – 2"

Президент США Джо Байден допустил, что его страна введёт новые санкции в отношении проекта газопровода "Северный поток – 2". Глава Белого дома назвал это сложным вопросом.

"Северный поток – 2" — это сложный вопрос, затрагивающий наших союзников в Европе", — сказал Байден, обращаясь к журналистам с речью по поводу политики Вашингтона по отношению к России.

Он напомнил, что сам изначально был против российско-германского проекта по созданию этого газопровода. Говоря о возможности санкций, отметил, что вопрос ещё стоит на повестке.

Как рассказывал Лайф, 15 апреля Белый дом объявил о новых санкциях против Москвы. Так, ограничения коснутся шести российских технологических компаний, 32 физических лиц и организаций, кроме того, США высылают часть сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. Также Штаты запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.

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