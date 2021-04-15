Власти США объявили о новых санкциях против России. Соответствующий указ подписал президент Джо Байден, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Сегодня администрация Байдена предпринимает шаги по наложению санкции на Россию за действия её правительства и спецслужб, направленные против суверенитета и интересов США", — сказано в заявлении.

Отмечается, что администрация президента чётко дала понять, что США хотят стабильных и предсказуемых отношений с Россией и не считают, что странам нужно продолжать идти по негативной траектории. Однако при этом Соединённые Штаты подчёркивают, что будут отстаивать национальные интересы.

Санкции введены в отношении 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с приписываемым России вмешательством в американские выборы. Кроме того, определено шесть технологических компаний РФ, которые "оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб".

Среди введённых мер также высылка десяти сотрудников Посольства РФ в Вашингтоне и запрет финансовым компаниям напрямую приобретать новый госдолг у Центробанка, Минфина РФ и Фонда национального благосостояния, так как США считают Россию стоящей за кибератакой на программное обеспечение компании SolarWinds.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что в новых санкциях США будет и смягчающий фактор, разрешающий финансовым компаниям торговать российскими гособлигациями на вторичном рынке.

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