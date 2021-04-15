Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Скворцова назвала возможные сроки регистрации лекарства от ковида "Мир-19"

По словам главы ФМБА, на данный момент проводятся клинические испытания лекарства.

15 апреля 2021, 12:07
<p>Вероника Скворцова. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев </p>

Вероника Скворцова. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В конце 2021 года Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России планирует зарегистрировать препарат "Мир-19" для профилактики и лечения коронавируса. Об этом сообщила глава агентства Вероника Скворцова.

"Вчера было получено разрешение на вторую фазу клинических исследований, мы полностью готовы. <...> Я уверена, она займёт как минимум несколько месяцев, поэтому, если эффективность будет подтверждена, я так думаю, что мы на регистрации выйдем к концу года текущего", — сказала она.

ФМБА получило патент на препарат для лечения коронавируса "Мир-19"

ФМБА получило патент на препарат для лечения коронавируса "Мир-19"

Скворцова отметила, что по результатам тестирования "Мира-19" на хомячках уже видна эффективность препарата. Однако подопытные животные не люди, поэтому сейчас проводятся клинические исследования. Специалисты планируют изучить влияние средства на заражённых коронавирусом пациентах.

Напомним, ранее глава ФМБА рассказала президенту России Владимиру Путину об исследованиях препарата против ковида "Мир-19". Она отметила, что лекарство абсолютно безопасно для пациентов, но предотвращает самые тяжёлые формы развития болезни. Напомним, что препарат употребляется по принципу ингаляции или интраназальным методом, то есть через нос.

"Это будет своего рода кассетная боеголовка": Гинцбург рассказал о новой универсальной вакцине

"Это будет своего рода кассетная боеголовка": Гинцбург рассказал о новой универсальной вакцине

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Скворцова спрогнозировала начало третьей волны коронавируса на май

3 марта, 13:24

Блогерша Стужук похвасталась новым парнем спустя полгода, как её бывший муж умер от CoViD-19

сегодня в 12:19

Мурашко назвал значимым вклад волонтёров-медиков в развитие здравоохранения России

сегодня в 11:17
Life

МИД РФ: Ответ на санкции США будет неотвратимым

сегодня в 13:00

Под Смоленском доберман сильно покусал свою хозяйку и не давал никому оказать ей помощь

сегодня в 12:58

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1