Скворцова назвала возможные сроки регистрации лекарства от ковида "Мир-19"
По словам главы ФМБА, на данный момент проводятся клинические испытания лекарства.
Вероника Скворцова. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
В конце 2021 года Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России планирует зарегистрировать препарат "Мир-19" для профилактики и лечения коронавируса. Об этом сообщила глава агентства Вероника Скворцова.
"Вчера было получено разрешение на вторую фазу клинических исследований, мы полностью готовы. <...> Я уверена, она займёт как минимум несколько месяцев, поэтому, если эффективность будет подтверждена, я так думаю, что мы на регистрации выйдем к концу года текущего", — сказала она.
Скворцова отметила, что по результатам тестирования "Мира-19" на хомячках уже видна эффективность препарата. Однако подопытные животные не люди, поэтому сейчас проводятся клинические исследования. Специалисты планируют изучить влияние средства на заражённых коронавирусом пациентах.
Напомним, ранее глава ФМБА рассказала президенту России Владимиру Путину об исследованиях препарата против ковида "Мир-19". Она отметила, что лекарство абсолютно безопасно для пациентов, но предотвращает самые тяжёлые формы развития болезни. Напомним, что препарат употребляется по принципу ингаляции или интраназальным методом, то есть через нос.
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