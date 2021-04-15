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Путин: Главная национальная цель — чтобы граждане жили лучше

Президент поручил отработать методику рейтинга качества жизни в каждом российском регионе.

15 апреля 2021, 11:37

Фото © Kremlin.ru

Главной национальной целью должно являться повышение качества жизни россиян. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета и АСИ по повышению доступности госуслуг.

"Главное, чтобы граждане жили лучше в больших городах, в малых населённых пунктах и на всём нашем огромном пространстве", — указал глава государства.

Путин призвал избавляться от бюрократических процедур, которые унижают людей

Путин призвал избавляться от бюрократических процедур, которые унижают людей

Путин отметил, что усилия каждого региона по повышению благополучия граждан будут оцениваться максимально объективно и на основании мнения людей, в том числе в ходе широких социологических опросов.

"В этой связи прошу агентство отработать вместе с Комиссией Госсовета по государственному управлению методику рейтинга качества жизни субъектов федерации", — указал он.

На том же совещании Путин призвал избавляться от абсурдных норм и бюрократических процедур, унижающих граждан.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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