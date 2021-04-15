Путин: Главная национальная цель — чтобы граждане жили лучше

Главной национальной целью должно являться повышение качества жизни россиян. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета и АСИ по повышению доступности госуслуг.

"Главное, чтобы граждане жили лучше в больших городах, в малых населённых пунктах и на всём нашем огромном пространстве", — указал глава государства.

Путин отметил, что усилия каждого региона по повышению благополучия граждан будут оцениваться максимально объективно и на основании мнения людей, в том числе в ходе широких социологических опросов.

"В этой связи прошу агентство отработать вместе с Комиссией Госсовета по государственному управлению методику рейтинга качества жизни субъектов федерации", — указал он.

На том же совещании Путин призвал избавляться от абсурдных норм и бюрократических процедур, унижающих граждан.

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