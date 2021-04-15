Путин призвал избавляться от бюрократических процедур, которые унижают людей
Такие нормы и правила изматывают и граждан, и самих работников соцучреждений.
Путин призвал избавляться от бюрократических процедур, которые унижают людей. Видео © LIFE
Президент РФ Владимир Путин призвал избавляться от абсурдных норм и бюрократических процедур в социальной сфере, унижающих граждан.
"Подход должен быть предельно понятным: нужно решительно убирать бессмысленные требования, необоснованные, забюрокраченные до бесконечности процедуры, абсурдные нормы и правила. Избавляться от всего, что изматывает, а подчас даже унижает людей, демотивирует коллективы соцучреждений, снижает эффективность и качество труда", — заявил глава государства на совместном заседании президиума Госсовета и АСИ.
Напомним, именно о мерах поддержки в социальной сфере пойдёт речь в Послании Президента РФ Федеральному собранию РФ — 2021. Также, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, глава государства посвятит своё выступление выходу из постковидного кризиса.
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