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Путин призвал избавляться от бюрократических процедур, которые унижают людей

Такие нормы и правила изматывают и граждан, и самих работников соцучреждений.

15 апреля 2021, 11:34

Путин призвал избавляться от бюрократических процедур, которые унижают людей. Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин призвал избавляться от абсурдных норм и бюрократических процедур в социальной сфере, унижающих граждан.

"Подход должен быть предельно понятным: нужно решительно убирать бессмысленные требования, необоснованные, забюрокраченные до бесконечности процедуры, абсурдные нормы и правила. Избавляться от всего, что изматывает, а подчас даже унижает людей, демотивирует коллективы соцучреждений, снижает эффективность и качество труда", — заявил глава государства на совместном заседании президиума Госсовета и АСИ.

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Напомним, именно о мерах поддержки в социальной сфере пойдёт речь в Послании Президента РФ Федеральному собранию РФ 2021. Также, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, глава государства посвятит своё выступление выходу из постковидного кризиса.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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