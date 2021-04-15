Путин призвал избавляться от бюрократических процедур, которые унижают людей

"Подход должен быть предельно понятным: нужно решительно убирать бессмысленные требования, необоснованные, забюрокраченные до бесконечности процедуры, абсурдные нормы и правила. Избавляться от всего, что изматывает, а подчас даже унижает людей, демотивирует коллективы соцучреждений, снижает эффективность и качество труда", — заявил глава государства на совместном заседании президиума Госсовета и АСИ.