Мурашко назвал значимым вклад волонтёров-медиков в развитие здравоохранения России

Волонтёры-медики вносят значительный вклад в систему здравоохранения страны и помогают реализовывать различные задачи, включая привлечение населения к донорству крови и борьбе с пандемией. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Медицинское волонтёрство на сегодняшний день вносит значимый вклад в развитие специалистов сферы здравоохранения. За пять лет работы волонтёры-медики в ряды участников движения направили более 80 тысяч добровольцев", — сказал он.

Мурашко заметил, что во время пандемии свыше 20 тысяч добровольцев помогали в 1,2 тысячи медицинских организаций, доставляли лекарства и продукты, а также работали на горячих линиях. Кроме того, волонтёры внесли вклад в прививочную кампанию, информируя население о записи и помогая в самих пунктах вакцинации.

Также добровольцы помогают в компании по донорству крови и занимаются профилактикой социально значимых заболеваний. Сейчас по стране действует более 200 штабов здоровья, участники которых проводят мероприятия в области ведения здорового образа жизни и занимаются популяризацией регулярного донорства. За пять лет деятельности движения общими усилиями банк донорской крови пополнился более чем на 60 тонн.

Ранее Лайф рассказывал, что Мурашко анонсировал появление ещё одной российской вакцины от ковида. Разработкой препарата занимается группа учёных из НИИ гриппа имени Смородинцева.

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