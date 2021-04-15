Россия может достроить "Северный поток – 2" уже этим летом

Готовность газопровода к запуску составляет 95%. По подсчётам строителей, уложено уже 2339 километров труб из 2460.

Россия в ближайшие месяцы может достроить газопровод "Северный поток – 2" и пустить первые объёмы топлива в сторону Германии. Об этом заявил в четверг глава Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный на встрече с депутатами немецкого Бундестага.

"Мы очень надеемся, что до конца лета все работы по проекту, по пусконаладке, подаче газа будут закончены, и до конца лета есть надежда, что Германия по этому газопроводу может получить первый газ", — уточнил парламентарий.

Ранее стало известно, что готовность "Северного потока – 2" составляет 95%. По подсчётам строителей, по состоянию на 31 марта уложено 2339 километров газопровода из 2460.