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Россия может достроить "Северный поток – 2" уже этим летом

Готовность газопровода к запуску составляет 95%. По подсчётам строителей, уложено уже 2339 километров труб из 2460.

15 апреля 2021, 11:14

Фото © Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Россия в ближайшие месяцы может достроить газопровод "Северный поток – 2" и пустить первые объёмы топлива в сторону Германии. Об этом заявил в четверг глава Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный на встрече с депутатами немецкого Бундестага.

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"Мы очень надеемся, что до конца лета все работы по проекту, по пусконаладке, подаче газа будут закончены, и до конца лета есть надежда, что Германия по этому газопроводу может получить первый газ",  уточнил парламентарий.

Ранее стало известно, что готовность "Северного потока – 2" составляет 95%. По подсчётам строителей, по состоянию на 31 марта уложено 2339 километров газопровода из 2460.

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Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток – 2" будет запущен в текущем году.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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