Украинская футболистка грубо снесла соперницу возле штрафной, хотя успевала к мячу
Пользователи Сети недоумевают, зачем нужно было идти на такое нарушение в не самой сложной ситуации.
Скриншот © Twitter / Scott Pack
The Northern Ireland vs Ukraine match contained one of the most cynical fouls I have ever seen. It is almost a work of performance art. pic.twitter.com/uRKVdQ1mId— Scott Pack (@meandmybigmouth) April 13, 2021
Футболистка женской сборной Украины Натия Панцулая во время последнего матча своей команды против Северной Ирландии стала героиней неприятного инцидента. В самом конце матча она грубо снесла соперницу — Сару Макфаденн, хотя ничего не мешало ей догнать мяч.
Фол произошёл вблизи штрафной площади команды Незалежной. Североирландки проводили свою атаку, и после длинного паса с центра поля казалось, что она будет загублена, ведь Панцулая была явно ближе к мячу, нежели соперница. Однако она изменила траекторию своего забега и снесла Макфаденн. Судья, недолго думая, показала украинке красную карточку.
В комментариях пользователи Сети недоумевают, зачем Панцулая так поступила, ведь ничего не мешало ей просто догнать мяч.
"Она была ближе к мячу, чем бежавший игрок. Безумие", — написал один из пользователей.
"Почему она просто не сыграла в мяч?" — удивляется другой комментатор.
Хозяйки после этого сумели забить ещё один гол и одержать победу со счётом 2:0. Этот результат позволил сборной Северной Ирландии оказаться в числе участниц чемпионата Европы 2022 года. Туда же, кстати, отобралась и наша национальная команда.
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