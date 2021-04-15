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Украинская футболистка грубо снесла соперницу возле штрафной, хотя успевала к мячу

Пользователи Сети недоумевают, зачем нужно было идти на такое нарушение в не самой сложной ситуации.

15 апреля 2021, 11:05

Скриншот © Twitter / Scott Pack

Футболистка женской сборной Украины Натия Панцулая во время последнего матча своей команды против Северной Ирландии стала героиней неприятного инцидента. В самом конце матча она грубо снесла соперницу — Сару Макфаденн, хотя ничего не мешало ей догнать мяч.

Фол произошёл вблизи штрафной площади команды Незалежной. Североирландки проводили свою атаку, и после длинного паса с центра поля казалось, что она будет загублена, ведь Панцулая была явно ближе к мячу, нежели соперница. Однако она изменила траекторию своего забега и снесла Макфаденн. Судья, недолго думая, показала украинке красную карточку.

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В комментариях пользователи Сети недоумевают, зачем Панцулая так поступила, ведь ничего не мешало ей просто догнать мяч.

"Она была ближе к мячу, чем бежавший игрок. Безумие", — написал один из пользователей.

"Почему она просто не сыграла в мяч?" — удивляется другой комментатор.

Хозяйки после этого сумели забить ещё один гол и одержать победу со счётом 2:0. Этот результат позволил сборной Северной Ирландии оказаться в числе участниц чемпионата Европы 2022 года. Туда же, кстати, отобралась и наша национальная команда.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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