Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на командном ЧМ
Сегодня в Осаке (Япония) стартовал командный турнир по фигурному катанию World Team Trophy.
Фото © Zuma / TASS
Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов принесли в копилку нашей сборной 12 баллов на старте командного ЧМ. Дуэт выиграл ритм-танец с результатом 86,66 балла.
Второе место досталось итальянцам Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (82,93), а замкнули тройку лидеров Кейтлин Хавайек и Жан-Люк Бейкер из США (76,79).
Сегодня также короткие программы покажут представители одиночного катания. От нашей страны выступят Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Михаил Коляда и Евгений Семененко.
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