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Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на командном ЧМ

Сегодня в Осаке (Япония) стартовал командный турнир по фигурному катанию World Team Trophy.

15 апреля 2021, 08:26

Фото © Zuma / TASS

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов принесли в копилку нашей сборной 12 баллов на старте командного ЧМ. Дуэт выиграл ритм-танец с результатом 86,66 балла.

Второе место досталось итальянцам Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (82,93), а замкнули тройку лидеров Кейтлин Хавайек и Жан-Люк Бейкер из США (76,79).

Сегодня также короткие программы покажут представители одиночного катания. От нашей страны выступят Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Михаил Коляда и Евгений Семененко.

Россия едет за историческим золотом: где и во сколько смотреть командный ЧМ по фигурному катанию

Россия едет за историческим золотом: где и во сколько смотреть командный ЧМ по фигурному катанию

Авторы
Галина Глазко
Галина Глазко

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