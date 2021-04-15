Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на командном ЧМ

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов принесли в копилку нашей сборной 12 баллов на старте командного ЧМ. Дуэт выиграл ритм-танец с результатом 86,66 балла.

Второе место досталось итальянцам Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (82,93), а замкнули тройку лидеров Кейтлин Хавайек и Жан-Люк Бейкер из США (76,79).

Сегодня также короткие программы покажут представители одиночного катания. От нашей страны выступят Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Михаил Коляда и Евгений Семененко.

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