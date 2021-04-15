Власти Японии допустили полное закрытие Олимпиады для зрителей

Всех без исключения зрителей могут не допустить на спортивные объекты летних Олимпийских и Параолимпийских игр в Токио. Об этом заявил ответственный за проведение вакцинации министр Таро Коно.

"Возможно, они будут без зрителей, поскольку эти Олимпийские игры предполагают такой вариант. Они отличаются от обычных Олимпийских игр", — сказал Коно в эфире телеканала Asahi.

Напомним, Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом иностранные болельщики уже однозначно не смогут посетить соревнования по решению организаторов. Как сообщал Лайф, в России появятся фан-зоны во время Олимпиады в Токио.

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