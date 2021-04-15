Власти Японии допустили полное закрытие Олимпиады для зрителей
До сих пор говорилось только об отказе от иностранных болельщиков, теперь возможности посетить соревнования могут лишить и японцев.
Фото © ТАСС / EPA / FRANCK ROBICHON
Всех без исключения зрителей могут не допустить на спортивные объекты летних Олимпийских и Параолимпийских игр в Токио. Об этом заявил ответственный за проведение вакцинации министр Таро Коно.
"Возможно, они будут без зрителей, поскольку эти Олимпийские игры предполагают такой вариант. Они отличаются от обычных Олимпийских игр", — сказал Коно в эфире телеканала Asahi.
Напомним, Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом иностранные болельщики уже однозначно не смогут посетить соревнования по решению организаторов. Как сообщал Лайф, в России появятся фан-зоны во время Олимпиады в Токио.
Выбор редакции
Плющенко — об Олимпиаде: Надеюсь, что наши спортсмены выйдут по-хорошему злыми
"Она слабозагрязнённая": Академик РАН оценил планы властей Японии сбросить в океан воду с АЭС "Фукусима-1"
Надёжные и неприхотливые: в Бразилии оценили российские вертолёты Ми-35М
В Свердловской области на месте пожара нашли тела четырех детей
СМИ: Новые санкции США против России могут коснуться суверенного долга
Комментариев: 0