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На Камчатке омоновцам пришлось вызволять проститутку из квартиры её клиента — видео

Мужчине что-то настолько не понравилось, что он грозился прострелить гостье ногу. К месту ЧП даже вызвали снайпера.

15 апреля 2021, 03:13

На Камчатке омоновцам пришлось вызволять проститутку из квартиры её клиента. Видео © Соцсети

Неожиданно закончилась ночь интима для 50-летнего жителя Петропавловска-Камчатского по имени Владимир. Вечером он заказал себе девушку лёгкого поведения, они хорошо проводили время, выпивали, но к утру что-то испортило идиллию.

Как рассказали Лайфу в экстренных службах региона, девушка позвонила и сообщила, что клиента будто подменили. Владимиру что-то не понравилось, он достал пневматический пистолет и грозился прострелить ей ногу.

Жители российского города обеспокоены исчезновением проституток

Жители российского города обеспокоены исчезновением проституток

Как видно на опубликованных в соцсетях кадрах, пьяный дебош мужчины стал причиной целой спецоперации: к его балкону подвели пожарную лестницу, напротив дома занял место снайпер, в подъезд вошли бойцы ОМОНа. В итоге горе-любовника задержали: сам он сдался или ему пришлось, неизвестно. К счастью, обошлось без пострадавших. Мужчине теперь, правда, придётся ответить за своё отношение к гостье.

Ранее Лайф рассказывал, что главная проститутка русского "Инстаграма" Алиса Мустанг завершила карьеру ради клиента, который выплатил её долги, и собирается замуж.

А ещё мы писали, что в Мельбурне воры взломали секс-шоп и вынесли несколько вибраторов, а также секс-куклу в натуральную величину по имени Китти на общую сумму около полумиллиона рублей.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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