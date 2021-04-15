Морщины курильщиков: дерматолог рассказал, как избавиться от последствий никотина и "хоботка"
Некоторые из них поможет замаскировать только пластическая хирургия — введение жидкого "наполнителя" в кожу.
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У появления морщин, которые покрывают лицо курильщиков, две основные причины: никотин и хоботковый рефлекс — вытягивание губ при удержании сигареты. Об этом рассказал врач – дерматолог, косметолог Станислав Арканников.
"Морщины курильщика можно подразделить на два вида. Первый из них — это нарушения общего характера, когда нарушается питание кожи и она начинает тускнеть, становится серой, теряет упругость, всё лицо покрывается мелкоморщинистой сеткой. Второе — это механические морщины, которые вызваны мимикой", — пояснил медик в интервью радио Sputnik.
Устранить кисетные морщины полностью невозможно. Есть два варианта: заниматься специальной гимнастикой или прибегнуть к пластической хирургии. Второй вариант даёт более заметный процесс, но придётся пройти через неприятные процедуры — введение жидких имплантов в дно морщин.
Станислав Арканников подчеркнул, что курение — обратимый процесс. Нужно только помнить, что чем человек старше, тем дольше будет восстановление. Молодому человеку потребуется год или два, человеку в возрасте — значительно больше.
"Тем не менее уже на следующий день кожа скажет спасибо человеку, который бросил курить", — добавил Станислав Арканников.
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