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Пьяный житель Приморья поджёг квартиру, где мог находиться маленький ребёнок

Таким образом он решил отомстить бывшей сожительнице, и теперь может отправиться в тюрьму на несколько лет.

15 апреля 2021, 02:16
<p>Фото © ГУ МВД по Приморскому краю</p>

Фото © ГУ МВД по Приморскому краю

Житель Приморья поджёг квартиру с маленьким ребёнком внутри. Видео © УМВД России по Приморскому краю

В Приморском крае задержали 33-летнего мужчину, который попытался сжечь квартиру своей бывшей сожительницы в городе Артёме. Выпив, он отправился ей мстить с канистрой бензина.

"Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он купил бензин и пришёл к дому, где проживает женщина с четырёхлетним ребёнком. Злоумышленник облил горючей жидкостью балконную дверь и поджёг её", — сообщили в краевом ГУ МВД.

К счастью, в квартире женщины и её ребёнка не оказалось. Огонь быстро потушили, ущерб оценили в 60 тысяч рублей. Мстителю теперь грозит до пяти лет принудительных работ или тюремное заключение.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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