Пьяный житель Приморья поджёг квартиру, где мог находиться маленький ребёнок
Таким образом он решил отомстить бывшей сожительнице, и теперь может отправиться в тюрьму на несколько лет.
Фото © ГУ МВД по Приморскому краю
Житель Приморья поджёг квартиру с маленьким ребёнком внутри. Видео © УМВД России по Приморскому краю
В Приморском крае задержали 33-летнего мужчину, который попытался сжечь квартиру своей бывшей сожительницы в городе Артёме. Выпив, он отправился ей мстить с канистрой бензина.
"Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он купил бензин и пришёл к дому, где проживает женщина с четырёхлетним ребёнком. Злоумышленник облил горючей жидкостью балконную дверь и поджёг её", — сообщили в краевом ГУ МВД.
К счастью, в квартире женщины и её ребёнка не оказалось. Огонь быстро потушили, ущерб оценили в 60 тысяч рублей. Мстителю теперь грозит до пяти лет принудительных работ или тюремное заключение.
А в Калининграде ранее поймали поджигателя автоматов по продаже очищенной воды. Задержанный признался, что якобы был недоволен качеством продукции.
Выбор редакции
Выкинувшего мусор на дорогу приморского депутата исключат из ЕР
В Калининграде поймали поджигателя автоматов по продаже очищенной воды
На Камчатке омоновцам пришлось вызволять проститутку из квартиры её клиента — видео
СМИ: Новые санкции США против России могут коснуться суверенного долга
Власти Японии допустили полное закрытие Олимпиады для зрителей
Комментариев: 0