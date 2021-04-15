Пьяный житель Приморья поджёг квартиру, где мог находиться маленький ребёнок

Житель Приморья поджёг квартиру с маленьким ребёнком внутри. Видео © УМВД России по Приморскому краю

В Приморском крае задержали 33-летнего мужчину, который попытался сжечь квартиру своей бывшей сожительницы в городе Артёме. Выпив, он отправился ей мстить с канистрой бензина.

"Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он купил бензин и пришёл к дому, где проживает женщина с четырёхлетним ребёнком. Злоумышленник облил горючей жидкостью балконную дверь и поджёг её", — сообщили в краевом ГУ МВД.

К счастью, в квартире женщины и её ребёнка не оказалось. Огонь быстро потушили, ущерб оценили в 60 тысяч рублей. Мстителю теперь грозит до пяти лет принудительных работ или тюремное заключение.

А в Калининграде ранее поймали поджигателя автоматов по продаже очищенной воды. Задержанный признался, что якобы был недоволен качеством продукции.

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