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Байден призвал весь мир готовиться к следующей пандемии

О каком конкретно заболевании говорил американский лидер, он не пояснил, однако заверил, что Белый дом такую опасность учитывает.

15 апреля 2021, 01:41
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Президент Соединённых Штатов Джо Байден призвал весь мир уже сейчас готовиться к следующей пандемии, которая угрожает человечеству. Об этом американский лидер заявил, выступая в Белом доме.

"Будет ещё пандемия. И нужно к ней готовиться", — предупредил глава государства.

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По словам Байдена, пандемии — актуальная проблема, над которой американской администрации нужно тщательно работать. При этом президент Штатов не стал уточнять, о какой конкретно пандемии идёт речь.

Ранее Джо Байден подтвердил решение начать вывод войск из Афганистана 1 мая. По словам главы Белого дома, все военные силы выйдут из страны к 11 сентября этого года. Вскоре такое же решение приняло руководство НАТО.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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