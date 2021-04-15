Байден призвал весь мир готовиться к следующей пандемии

Президент Соединённых Штатов Джо Байден призвал весь мир уже сейчас готовиться к следующей пандемии, которая угрожает человечеству. Об этом американский лидер заявил, выступая в Белом доме.

"Будет ещё пандемия. И нужно к ней готовиться", — предупредил глава государства.

По словам Байдена, пандемии — актуальная проблема, над которой американской администрации нужно тщательно работать. При этом президент Штатов не стал уточнять, о какой конкретно пандемии идёт речь.

Ранее Джо Байден подтвердил решение начать вывод войск из Афганистана 1 мая. По словам главы Белого дома, все военные силы выйдут из страны к 11 сентября этого года. Вскоре такое же решение приняло руководство НАТО.

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