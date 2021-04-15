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Высылка 10 дипломатов и чёрный список: СМИ узнали о деталях новых санкций США

Поводом для них якобы станут подозрения в кибератаке и вмешательстве в выборы президента Соединённых Штатов.

15 апреля 2021, 01:00
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Власти США намерены выслать из страны десять российских дипломатов. Новые санкции могут коснуться 12 человек и 20 организаций из России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Как отмечается, поводом для санкций стали подозрения, что именно Россия якобы стоит за взломом программного обеспечения компании SolarWinds. Также Москву подозревают во вмешательстве в выборы президента США. По данным Bloomberg, очередные ограничения могут быть введены уже сегодня.

Отмечается, что среди россиян, которые попадут под санкции, есть должностные лица в правительстве и разведке. Белый дом, Минюст США и Госдеп не прокомментировали агентству данную информацию.

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Ранее в Кремле уже комментировали возможность введения США таких санкций на фоне недавнего разговора лидеров двух государств и их договорённости о саммите. Дмитрий Песков отметил, что "подобные инициативы" Штатов должны коррелировать с их делами.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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