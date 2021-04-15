В Минфине заявили о смене подхода к соцподдержке населения

В России намерены изменить подход к социальной поддержке граждан. Помощь из бюджета страны станет более адресной, она будет направлена реально нуждающимся. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов на заседании Общественного совета при министерстве.

"В ходе пандемии мы нашли новые решения с точки зрения оперативного доведения социальных выплат до получателей. Сейчас меняются подходы к социальной поддержке граждан, мы хотим сконцентрировать внимание на нуждающихся", — приводят слова министра "Известия".

По словам Силуанова, в российском правительстве обсуждаются подходы к определению категории нуждающихся. Ряд инструментов повышения адресности уже запущены или планируются к применению, в частности система электронных сертификатов на основе платёжной системы "Мир". Ряд экспертов, опрошенных изданием, считают, что критерии нуждаемости нужно совершенствовать более активно.

"Определять нуждаемость нужно с помощью комплекса показателей и индикаторов, которые характеризуют многочисленные экономические активы: в первую очередь недвижимое и движимое имущество, сбережения, накопления и так далее. Например, люди, у которых вообще нет регулярного дохода, но есть серьёзные суммы на вкладах, могут позволить себе не работать на протяжении многих лет и при этом довольно много потреблять", — приводит издание слова директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяны Малевой.

Также отмечается, что в стране уже вступили в силу новые правила начисления ежемесячных денежных выплат на детей от трёх до семи лет, теперь их размер будет зависеть от доходов семьи. Минтруд изменил правила начисления детских пособий, чтобы исключить выплаты "подозрительно бедным" россиянам. Так, например, выплаты не будут получать семьи, у которых низкий официальный доход, однако в собственности есть значимое имущество.

Ранее в Пенсионном фонде России рассказали, кто из граждан имеет право на досрочную пенсию.

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