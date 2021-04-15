Опубликовано видео провального краш-теста новых Logan и Sandero: две звезды из пяти

Организация Euro NCAP опубликовала видео проведённых краш-тестов хетчбэка Renault / Dacia Sandero Stepway третьего поколения в спецификации для ЕС, их результаты автоматически зачли и для седана Logan новой генерации, так как за вычетом типа кузова транспортные средства унифицированы друг с другом. О тестах Sandero/Logan Euro NCAP сообщала ранее, но видео и подробности появились с задержкой. Автомобили получили низкие оценки при проверке безопасности.

В ходе тестов новые Logan и Sandero Stepway испытали прямым лобовым ударом, а также столкновением с движущейся тележкой на скорости 50 км/ч. Кроме того, у машин проверили жёсткость конструкции боковой части кузова во время боковых столкновений о движущийся барьер с 50-процентным перекрытием, а также при ударе о столб.

Для тестов специалисты взяли Sandero Stepway в базовой комплектации. Системы безопасности такого автомобиля включают фронтальные и боковые надувные подушки, надувные шторки, преднатяжители ремней, автоматическое торможение с распознаванием препятствия в виде машины. Отмечается, что силовая клетка кузова Sandero Stepway сохранила свою целостность во время фронтального удара, однако из-за несовершенства конструкции передней панели возможны травмы водителя и пассажира, находящегося на переднем сидении. Защита грудной клетки обоих оценена на тройку. При боковом ударе тележкой, имитирующей другой легковой автомобиль, также повышен риск травм грудной клетки.

При этом проблемы у новых Sandero/Logan и с травмобезопасностью для пешеходов. При наезде последний может получить ранение головы из-за контакта с основанием лобового стекла и слишком широкими стойками кузова, есть также риск повреждения тазобедренной части о капот. Однако сильнее всего оценку автомобилям снизили за неразвитый функционал системы превентивной безопасности. Комплекс автоматического торможения распознаёт только один тип препятствий — это другие транспортные средства — и не определяет пешеходов и велосипедистов. Нет мониторинга "слепых" зон. Таким образом, превентивная безопасность соответствует лишь минимальным требованиям к обязательному оснащению автомобилей подобными системами в ЕС.

По итогу испытаний обе машины получили идентичные результаты. Специалисты Euro NCAP оценили безопасность взрослых пассажиров на 70%. Дети оказались защищены на 72%. Электронные системы авто способны защитить в экстренной ситуации в 42% случаев, в то время как для пешеходов новые Renault Logan и Sandero Stepway будут безопасны всего на 41%. Итог: у Dacia Sandero Stepway две звезды из пяти возможных.

Ранее сообщалось, что китайская компания Geely показала семиместный флагманский кроссовер Xingyue L, который разрабатывался на модульной платформе CMA (Compact Modular Architecture) от дочерней марки Volvo.

Авторы