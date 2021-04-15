Еда как "кастрирующий фактор": названы опасные для мужского здоровья продукты

Целый ряд продуктов и напитков негативно влияет на мужское здоровье. Некоторые из них, по утверждению врача-сексолога, психотерапевта, президента "Профессионального объединения врачей-сексологов" Евгения Кульгавчука, значительно подавляют половое влечение у сильной половины человечества.

Так, в интервью радио Sputnik Кульгавчук отметил, что переизбыток кофе может нанести серьёзный вред коре надпочечников, которая принимает непосредственное участие в выработке тестостерона. Также лучше не злоупотреблять алкоголем, мятой, пивом и продуктами, содержащими сою.

На потенцию могут влиять и сладкие газированные напитки. Они способствуют развитию ожирения, что также отрицательно сказывается на уровне тестостерона. Ещё опасен неправильный режим питания.

"Одна из главных ошибок, особенно это касается жителей мегаполиса, заключается в том, что мужчины в течение дня не выделяют время на полноценный обед, возвращаются домой и потребляют большое количество еды. В этом случае еда является своего рода кастрирующим фактором, поскольку инстинкт самосохранения всегда победит инстинкт размножения", — сказал Кульгавчук.

Медик советует мужчинам сбалансированное питание и употребление достаточного количества белка. В качестве полезных продуктов он назвал петрушку, сельдерей, укроп, грецкие и кедровые орехи, перепелиные яйца.

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