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Регион
Опубликовано 15 апреля 2021, 03:11

Россия с сегодняшнего дня ограничивает авиасообщение с Турцией и Танзанией

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Пока такая мера будет действовать до 1 июня, связана она с ухудшением эпидемиологической ситуации в этих странах.

Россия с сегодняшнего дня, 15 апреля, по 1 июня ограничивает авиасообщение с Турцией и Танзанией. Такое решение ранее принял оперативный штаб на фоне резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в этих странах.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова прежде сообщала, что в Турции самые высокие цифры заболеваемости коронавирусом из стран, с которыми открыто авиасообщение у РФ. Большинство заразившихся за рубежом граждан прибывают именно из этой страны. Кроме того, россияне завозят из Турции различные мутировавшие штаммы ковида. Из более чем десяти тысяч образцов коронавируса, проверенных в нашей стране, выявлено 193 мутации, и преимущественно это завозы из Турции и Танзании. Из африканской страны жители РФ привозят не только коронавирусную инфекцию, но и малярию.

Россиянам предложили обменять путёвки в Турцию и Танзанию на путешествие по стране
Россиянам предложили обменять путёвки в Турцию и Танзанию на путешествие по стране

При этом некоторое количество полётов в Турцию всё же будет выполняться. Останутся рейсы, необходимые для строительства атомной электростанции "Аккую" и вывоза россиян, которые находятся в настоящее время на отдыхе в Турции. Кроме того, сохранится два регулярных рейса в неделю между Москвой и Стамбулом.

Как ранее писал Лайф, в России запустили горячую линию в связи с ограничением полётов в Турцию и Танзанию.

Напомним, накануне Минздрав Турции зафиксировал рекордный за весь период пандемии суточный прирост числа случаев заражения коронавирусом. По данным ведомства, в стране заболело свыше 62 тысяч человек. Таким образом, общее число инфицированных перевалило за отметку в четыре миллиона.

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Иван Косицын
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