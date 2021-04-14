США и четыре страны Европы призвали РФ "снизить напряжённость" вокруг Украины
По их мнению, Москва должна сделать это немедленно. Западные государства меж тем "высоко оценили сдержанность" Киева.
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен, а также главы внешнеполитических ведомств Франции, Германии, Италии и Великобритании встретились в Брюсселе. По итогам переговоров они заявили о необходимости "снизить напряжённость" ситуации вокруг Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа.
"Они подчеркнули необходимость того, чтобы Россия немедленно снизила напряжённость [в ситуации] с Украиной", — заявили в ведомстве.
Отмечается, что участники встречи подтвердили, что поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. А также "высоко оценили сдержанность" Киева перед лицом неких "российских провокаций".
Напомним, очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей. О возможности широкомасштабной войны на востоке страны ранее заявили глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.
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