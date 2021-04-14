Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

США и четыре страны Европы призвали РФ "снизить напряжённость" вокруг Украины

По их мнению, Москва должна сделать это немедленно. Западные государства меж тем "высоко оценили сдержанность" Киева.

14 апреля 2021, 23:03
<p>Фото © flickr/<a href="https://www.flickr.com/photos/statephotos/51112130486/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">statephotos</a></p>

Фото © flickr/statephotos

Государственный секретарь США Энтони Блинкен, а также главы внешнеполитических ведомств Франции, Германии, Италии и Великобритании встретились в Брюсселе. По итогам переговоров они заявили о необходимости "снизить напряжённость" ситуации вокруг Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа.

"Они подчеркнули необходимость того, чтобы Россия немедленно снизила напряжённость [в ситуации] с Украиной", — заявили в ведомстве.

Отмечается, что участники встречи подтвердили, что поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. А также "высоко оценили сдержанность" Киева перед лицом неких "российских провокаций".

В Пентагоне признали, что отправляют оружие Украине

В Пентагоне признали, что отправляют оружие Украине

Напомним, очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей. О возможности широкомасштабной войны на востоке страны ранее заявили глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1