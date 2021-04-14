США и четыре страны Европы призвали РФ "снизить напряжённость" вокруг Украины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен, а также главы внешнеполитических ведомств Франции, Германии, Италии и Великобритании встретились в Брюсселе. По итогам переговоров они заявили о необходимости "снизить напряжённость" ситуации вокруг Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа.

"Они подчеркнули необходимость того, чтобы Россия немедленно снизила напряжённость [в ситуации] с Украиной", — заявили в ведомстве.

Отмечается, что участники встречи подтвердили, что поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. А также "высоко оценили сдержанность" Киева перед лицом неких "российских провокаций".

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