В Пентагоне признали, что отправляют оружие Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин признал, что Соединённые Штаты отправляют на Украину в том числе вооружение. Об этом он сказал в Брюсселе на совместной пресс-конференции с госсекретарём США Энтони Блинкеном и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Мы уже некоторое время оказываем Украине материальную поддержку. Это включает в себя небоевое снаряжение, некоторые виды вооружений, а также ряд военных инструкторов", — сказал Остин.

Он отметил, что США планируют это делать и впредь, основываясь на потребностях Украины.

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