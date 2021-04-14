В Пентагоне признали, что отправляют оружие Украине
Глава американского военного ведомства заверил, что там намерены делать это и впредь, основываясь на потребностях Киева.
Фото © Facebook / Генеральный штаб ВСУ
Глава Пентагона Ллойд Остин признал, что Соединённые Штаты отправляют на Украину в том числе вооружение. Об этом он сказал в Брюсселе на совместной пресс-конференции с госсекретарём США Энтони Блинкеном и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Мы уже некоторое время оказываем Украине материальную поддержку. Это включает в себя небоевое снаряжение, некоторые виды вооружений, а также ряд военных инструкторов", — сказал Остин.
Он отметил, что США планируют это делать и впредь, основываясь на потребностях Украины.
Напомним, очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей. О возможности широкомасштабной войны на востоке страны ранее заявили глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.
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