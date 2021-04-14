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Болельщики "Ливерпуля" забросали камнями автобус с футболистами "Реала" — видео

В британском клубе резко осудили такую выходку фанатов, назвали их поведение постыдным и неприемлемым.

14 апреля 2021, 21:28

Болельщики "Ливерпуля" забросали камнями автобус с футболистами "Реала". Видео © Соцсети

Агрессивные болельщики забросали камнями автобус с футболистами мадридского "Реала" перед ответным матчем четвертьфинала Лиги чемпионов с английским "Ливерпулем". Случилось это недалеко от стадиона "Энфилд". Некоторые окна транспортного средства были разбиты. "Ливерпуль" в официальном заявлении "безоговорочно осудил" такую выходку.

"Это абсолютно неприемлемое и постыдное поведение со стороны некоторых людей. Мы искренне приносим извинения гостям за причинённый ущерб. Мы будем работать вместе с полицией Мерсисайда, чтобы установить факты и виновных", — отметили в "Ливерпуле".

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Добавим, что ответная встреча между "Ливерпулем" и "Реалом" началась накануне вечером без задержки. В первом матче, который состоялся 6 апреля в Мадриде, сливочные победили со счётом 3:1. Во втором же поединке оппоненты разошлись миром (0:0). Таким образом, в полуфинал прошёл "Реал".

Ранее стало известно, что футбольные клубы ПСЖ и "Челси" стали первыми полуфиналистами Лиги чемпионов сезона 2020/2021.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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